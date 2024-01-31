16 مليار ريال أرباح "الراجحي" في 2023 بانخفاض 3 %

أعلن مصرف الراجحي النتائج المالية السنوية المنتهية في 2023-12-31 حيث سجل أرباحا بلغت 16.6 مليار ريال مقابل أرباح 17.1 مليار ريال عن العام المالي من 2022 بانخفاض 3 في المائة.

وانخفض صافي الدخل نتيجة انخفاض اجمالي دخل العمليات بنسبة 3.7 في المائة ويعود ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض في صافي الدخل من التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات المصرفية، وقابل ذلك ارتفاع في الدخل من تحويل العملات والدخل من العمليات الأخرى.

وفي المقابل انخفض اجمالي مصاريف العمليات شاملا مخصص خسائر الائتمان بنسبة 4.8 في المائة نتيجة انخفاض في مخصص خسائر الائتمان والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، وقابل ذلك زيادة في مصروف الاستهلاك والإطفاء ومصاريف رواتب ومزايا الموظفين.

بند السنة الحالية السنة الماضية التغير% إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل 33,527 25,123 33.45 إجمالي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات 5,211 3,079 69.24 صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل 19,192 20,123 -4.63 صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات 2,077 2,050 1.32 إجمالي ربح (خسارة) العمليات 27,531 28,575 -3.65 صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة 18,529 19,123 -3.11 صافي الربح (الخسارة) 16,621 17,151 -3.09 إجمالي الدخل الشامل 16,955 16,640 1.89 الموجودات 808,098 761,619 6.1 الاستثمارات 133,376 101,325 31.63 محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار) 594,205 568,338 4.55 ودائع العملاء 573,101 564,925 1.45 إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) 106,759 100,225 6.52 إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى 7,498 7,451 0.63 إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي 1,504 2,001 -24.84 ربحية (خسارة) السهم 3.95 4.24 جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي





بند القيمة النسبة من رأس المال مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية - - الخسائر المتراكمة - - جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي



