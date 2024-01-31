أرباح سامسونج تنخفض 74% في الربع الأخير

ذكرت شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية سامسونج إلكترونيكس أن صافي دخلها في الربع الأخير انخفض بنسبة 74.37 في المائة إلى 6.02 تريليون وون كوري (4.5 مليار دولار) من 23.5 تريليون وون العام الماضي.

كما انخفضت الأرباح التشغيلية للربع الرابع بنسبة 34.4 في المائة إلى 2.82 تريليون وون عن العام السابق. وانخفضت المبيعات الفصلية بنسبة 3.81 في المائة إلى 67.78 تريليون وون من 70.46 تريليون وون في العام السابق.

وبالنظر إلى 2024، تتوقع الشركة أن تستمر أعمال الذاكرة في التعافي على الرغم من التقلبات المرتبطة بسياسات أسعار الفائدة، وانخفاض إنتاج الصناعة، وعوامل أخرى.

وبالنسبة للربع الأول، تتوقع شركة سامسونج ديسبلاي كوربوريشن أن تنخفض الأرباح في أعمال لوحات الهواتف المحمولة على أساس ربع سنوي وعلى أساس سنوي بسبب المنافسة المتزايدة بين صانعي اللوحات إضافة إلى تأثيرات الطلب الموسمي الضعيف.

