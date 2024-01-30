قرار أرامكو بخفض طاقتها القصوى يهوي بأسهم شركات النفط الأمريكية

تراجع سهم أكبر مزود لخدمات حقول النفط إس.إل.بي بنحو 10 في المائة وأثر على أداء المؤشر ستاندرد آند بورز 500 اليوم الثلاثاء، في حين تراجعت أسهم الشركات المنافسة في الولايات المتحدة بعدما عزز قرار أرامكو السعودية خفض طاقتها القصوى المستهدفة مخاوف بشأن الطلب.

وأعلنت أرامكو السعودية اليوم أن وزارة الطاقة طلبت منها خفض طاقتها الإنتاجية القصوى المستدامة المخطط لها إلى 12 مليون برميل يوميا. وكانت وزارة الطاقة قد طلبت من أرامكو في مارس 2020 زيادة الطاقة الإنتاجية القصوى إلى 13 مليون برميل يوميا.

وانخفض سهم هاليبرتون وسهم بيكر هيوز بأكثر من 4 في المائة. كما انخفضت أسهم شركات خدمات الطاقة الأخرى مثل ترانس أوشن 3 بالمئة وسي دريل 4.2 في المائة.

وساعد ارتفاع عمليات التنقيب عن النفط وإنتاجه في الحقول البرية والبحرية عالميا، خاصة في الشرق الأوسط وإفريقيا، إلى حد كبير شركات خدمات حقول النفط على التغلب على تباطؤ نشاط الحفر من شركات النفط الصخري الأمريكية.

وتوقعت شركة إس.إل.بي (شلمبرجير سابقا) في بيان الأسبوع الماضي مستويات استثمار غير مسبوقة في الشرق الأوسط، مشيرة إلى التوسع الكبير في السعودية والدول المجاورة المنتجة للنفط. وكانت المشروعات المتعددة للشركة في السوق العالمية والحقول البحرية بمنزلة القوة الدافعة لأدائها المتصاعد في الأرباع الأخيرة.

