جيه بي مورجان: صراع الشرق الأوسط يشكل خطرا متزايدا على أسواق الطاقة

قال بنك جيه بي مورجان اليوم إن الصراع في الشرق الأوسط لا يزال يشكل خطرا متزايدا على أسواق الطاقة.

وأضاف البنك في مذكرة أن هجمات الطائرات المسيرة ستؤدي على الأرجح إلى انخفاض سعة التكرير والتصدير في روسيا وتُزيد من حالة عدم اليقين في سوق النفط العالمية، ما سيؤثر في الغالب على أسواق المنتجات النفطية وليس الخام.

وبحسب "رويترز" قال ميخائيل يفراييف حاكم منطقة ياروسلافل في روسيا إن مصفاة النفط في المدينة تعمل بشكل طبيعي بعد محاولة استهدافها بطائرة مسيرة أمس.