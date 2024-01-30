"تاسي" يمحو مكاسب أسبوع في جلسة ويسجل أكبر تراجع منذ ديسمبر 2022

محا مؤشر "تاسي" مكاسب أسبوع في جلسة واحدة، فقد خلالها 266 نقطة ما يعادل 2.18 في المائة ليغلق عند 11985 نقطة، مسجلا أعلى تراجع منذ ديسمبر 2022.

وأشير في تقرير سابق لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية" إلى أن السوق ستسعى إلى العودة للربحية، وعند فشلها ستدخل موجة جني أرباح قد تصل إلى 12070 - 12140 نقطة.

وخلال الجلسة سجلت السوق مكاسب بنحو 0.22 في المائة، لكنها واجهت ضغوطا بيعية أفقدتها تلك المكاسب، وزيادة حدة التراجع جاءت متزامنة مع إعلان "أرامكو" وقف زيادة الطاقة القصوى المستدامة لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يومياً، ما أثر في تداول عدة شركات مدرجة مرتبطة بصناعة النفط، ولم يؤثر ذلك في سهم "أرامكو" نظرا لارتباط تسعير السهم بسياسة توزيع الأرباح.

وبحسب مصدر مطلع تحدث لـ "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ"، فإن هذه الخطوة لا تبرز بأي حال من الأحوال تغيراً في وجهات النظر بشأن سيناريوهات الطلب على النفط في المستقبل، بل تأتي امتثالا لقرار الدولة. ما يطمئن المستثمرين تجاه الإيرادات النفطية من ناحية عدم وجود توقعات بحدوث تراجع جوهري في الطلب على النفط.

من ناحية فنية، المؤشر سيواجه دعما عند المنطقة 11910 - 11870، التماسك عند تلك المستويات يعزز من قدرة السوق على العودة للربحية، ودون ذلك ستزيد رغبة المتعاملين في البيع لجني الأرباح.

الأداء العام للسوق

افتتح مؤشر "تاسي" عند 12261 نقطة، وسجل أعلى نقطة عند 12279 رابحا 0.22 في المائة، بينما الأدنى عند 11951 نقطة خاسرا 2.46 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق عند 11985 نقطة فاقدا 266 نقطة بنحو 2.18 في المائة. وارتفعت السيولة 14 في المائة بنحو 1.2 مليار لتصل إلى 9.4 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 24 في المائة بواقع 69 مليون سهم لتبلغ 356 مليون سهم متداول. أما الصفقات فارتفعت 89 ألف صفقة بمقدار 16 في المائة لتصل 623 ألف صفقة.

أداء القطاعات

تراجعت جميع القطاعات، تصدرها "إنتاج الأغذية" بنحو 3.9 في المائة، يليه "التأمين" بـ3.4 في المائة، وحل ثالثا "النقل" 3.36 في المائة.

وكان الأعلى تداولا، قطاع المواد الأساسية بنحو 16 في المائة بقيمة 1.5 مليار ريال، يليه "البنوك" 15 في المائة، ما يمثل 1.5 مليار ريال، وحل ثالثا "الطاقة" 11 في المائة بنحو مليار ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "السعودي الألماني الصحية" بنحو 4.72 في المائة ليبلغ 102 ريال، يليه "باعظيم" بـ2.64 في المائة ليصل إلى 70 ريالا، وحل ثالثا سهم "المنجم" 1.29 في المائة حيث أغلق عند 78.30 ريال.

في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "أنابيب الشرق" بواقع 10 في المائة ليغلق عند 85.50 ريال، يليه "الحفر العربية بـ9.99 في المائة إلى 185.60 ريال، وحل ثالثا سهم "أديس" بمقدار 9.99 في المائة ليقفل عند 22.16 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم مصرف الراجحي بقيمة 475 مليون ريال، يليه "أرامكو السعودية" بنحو 430 مليون ريال، وحل ثالثا "سال" بـ391 مليون ريال.

أداء السوق الموازية

ارتفعت السوق الموازية "نمو" 89 نقطة بنحو 0.36 في المائة لتغلق عند 24776 نقطة. وزادت قيمة التداول 17 في المائة ما يعادل 2.9 مليون إلى 20.5 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 33 في المائة بواقع 464 ألف سهم لتبلغ 937 ألف سهم متداول، أما الصفقات فبلغت 2353 صفقة متراجعة 529 صفقة بمقدار 18 في المائة. وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "لدن" بنحو 10 في المائة ليبلغ 7.14 ريال، يليه "أصول وبخيت" بـ8.9 في المائة ليصل إلى 30.30 ريال، وحل ثالثا سهم "شور" 6.79 في المائة حيث أغلق عند 59.80 ريال.

في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "تدوير" بواقع 9.6 في المائة ليغلق عند 9.40 ريال، يليه "آفاق الغذاء" بـ9.4 في المائة إلى 52.50 ريال، وحل ثالثا سهم "تام التنموية" بمقدار 5.3 في المائة مقفلا عند 160 ريالا.

وكان الاعلى تداولا "رؤوم" بنحو أربعة ملايين ريال، ثم "جاهز" بقيمة ثلاثة ملايين ريال، وحل ثالثا "المجتمع الطبية" بمبلغ 1.9 مليون ريال.

وحدة التحليل المالي