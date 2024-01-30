إنشاء مناطق مخطاف جديدة في ميناء ينبع الصناعي يرفع الطاقة الاستيعابية إلى 27 سفينة

أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، إنشاء مناطق مخطاف جديدة بميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وتحديث عدد آخر، لتقديم عدة خدمات لوجستية تشمل تزويد السفن بالمؤن، والوقود، والإمدادات المختلفة، إضافة إلى توفير أعمال صيانة السفن.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، تعمل مناطق المخطاف الجديدة على تعزيز جهود "موانئ" الرامية لرفع مؤشرات الأداء التشغيلي، وتقليل أوقات ترصيف السفن بالميناء، حيث يصل عدد مناطق المخطاف متعددة الأعماق في الميناء إلى 5 مناطق، تستوعب 27 سفينة بنسبة زيادة تصل إلى 440 في المائة، مقارنة بـ5 سفن في السابق.

ويسهم إنشاء هذه المناطق في تطوير إمكانيات الميناء، الذي يتميز بموقعه الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر، وقربه الجغرافي من المصانع الوطنية داخل مدينة ينبع الصناعية، ما يجعله الخيار الأفضل للشركات العاملة بمجال التصدير.