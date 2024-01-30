مجلس الوزراء يؤكد على العناية بتطوير قطاع العقار ورفع كفاءته وزيادة مساهمته في الناتج المحلي

أكد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عناية الدولة بتطوير قطاع الإسكان والعقار ورفع كفاءته وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، مشيدا بما شهده منتدى مستقبل العقار من رؤى طموحة وتجمع واسع من أنحاء العالم، وتوقيع عديد من الاتفاقيات التي تحمل في طياتها مستقبل مزدهر للقطاع يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية.

واستعرض المجلس في مستهل الجلسة التي عقدها في الرياض اليوم، آفاق تطوير القطاعات الحيوية والواعدة؛ لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتعزيز الريادة العالمية للمملكة على الأصعدة كافة، وما تم في إطار ذلك من إطلاق استراتيجية وطنية للتقنية الحيوية، تركز على تحسين الصحة الوطنية، ورفع مستوى جودة الحياة، وحماية البيئة، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتعظيم الفرص الاقتصادية، وتوطين الصناعات الواعدة.

وأقر مجلس الوزراء عدة قرارات، منها الموافقة على تنظيم المجلس الأعلى للفضاء، إضافة إلى إقرار لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها.