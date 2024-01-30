وباء المساكن الشاغرة يصيب مقاطعة ميوز شمال شرقي فرنسا، حيث أصبح 18 في المائة من المنازل شاغرة، وواحد من كل خمسة منازل فارغا، ما يجعلها واحدة من أكثر المناطق تضررا من الوباء، بينما أصبح الناس يفضلون بناء أو شراء منازل وفقا لمعايير عليا خارج الضواحي.