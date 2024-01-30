تجارة السعودية مع الكويت تقفز إلى أعلى مستوياتها في 10 أعوام بـ10.8 مليار ريال

قفزت التجارة البينية بين السعودية والكويت خلال 2022 إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عشرة أعوام، لتبلغ 10.8 مليار ريال، مقابل 9.5 مليار ريال خلال 2021، بزيادة 14 في المائة.

ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية، استندت إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، فإن السعودية سجلت فائضا بقيمة 3.95 مليار ريال في تجارتها مع الكويت خلال 2022، حيث بلغت الصادرات 7.37 مليار ريال، مقابل واردات بنحو 3.42 مليار ريال.

وخلال أول تسعة أشهر من 2023، بلغت التجارة بين البلدين 7.75 مليار ريال، مقابل 8.33 مليار ريال في الفترة نفسها من 2022، بتراجع 7 في المائة. وسجل الميزان التجاري فائضا بقيمة 5.37 مليار ريال لصالح السعودية، نتيجة صادرات قيمتها 6.56 مليار ريال مقابل واردات بـ1.19 مليار ريال.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، ينتظر أن يبدأ اليوم، أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، زيارة إلى السعودية، في أولى جولاته الخارجية بعد توليه مقاليد الحكم.



أبرز السلع



خلال 2022 كانت أبرز السلع المصدرة من السعودية إلى الكويت، الألبان والبيض والمنتجات الحيوانية للأكل، واللدائن ومصنوعاتها، والصابون والشموع، والمصنوعات من الحديد أو الصلب (فولاذ)، والورق والورق المقوى.

بينما تشمل أبرز الواردات، المنتجات المعدنية، والورق والورق المقوى، والحديد والصلب (فولاذ)، ومنتجات كيماوية عضوية، واللدائن ومصنوعاتها.



تجارة العقد الأخير



خلال عشرة أعوام وبالتحديد منذ 2012 حتى 2022 بلغت التجارة بين البلدين 88.4 مليار ريال، موزعة بين صادرات سعودية بقيمة 68.65 مليار ريال مقابل واردات بنحو 19.77 مليار ريال، وفائض تجاري 48.88 مليار ريال لصالح السعودية.

ونمت تجارة البلدين معا 41 في المائة خلال الأعوام العشرة، حيث بلغت في 2012 نحو 7.6 مليار ريال.

كما ارتفعت الصادرات 21 في المائة من 6.1 مليار ريال، بينما قفزت الواردات 120 في المائة، حيث كانت 1.6 مليار ريال في 2012.



وحدة التحليل المالي