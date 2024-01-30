"إنفسكو" و"غلاكسي" تخفضان رسوم صندوق بتكوين مع احتدام المنافسة

أطلقت شركتا "إنفسكو" و"غلاكسي أسيت مانجمنت" (Galaxy Asset Management) أحدث حلقة بحرب رسوم الصناديق المتداولة في عملة بتكوين المشفرة وسط احتدام المنافسة بين عدد كبير من الصناديق.

ووفقا لاقتصاد الشرق مع بلومبرغ، فقد أعلنت الشركتان، يوم الاثنين، أن صندوق "إنفسكو غلاكسي بتكوين" (Invesco Galaxy Bitcoin) المتداول في البورصة، الذي يحمل رمز "بتكو" (BTCO) سيفرض نسبة نفقات نهائية بنسبة 0.25 في المائة، بدلا من 0.39 في المائة سابقا، وفقا لبيان. كما يقدم الصندوق إعفاء من الرسوم في الأشهر الستة الأولى، أو حتى تصل أصوله إلى خمسة مليارات دولار.

تعد هذه أحدث خطوة في حرب الرسوم المشتعلة بالفعل بين الصناديق حديثة العهد، حيث أعلنت الشركات خفض تكاليفها بالفعل حتى قبل أن يسمح المنظمون الأميركيون بإطلاق صناديق بتكوين المتداولة في وقت سابق من هذا الشهر.

أما شركتا "بلاك روك" و"فيدلتي" ذاتا الوزن الثقيل في القطاع ففضلتا التغريد بعيدا عن السرب بفضل اعتمادهما على قنوات التوزيع الخاصة بهما، ولديهما الآن تدفقات استثمارية مجمعة تناهز أربعة مليارات دولار، أو ما يقرب من 70 في المائة من إجمالي التدفقات الفورية لصناديق بتكوين المتداولة. فيما يحتل صندوق "بتكو" المركز الخامس حتى الآن بإيرادات تقارب 283 مليون دولار.

لكن مع ذلك لا يعد "بتكو" أرخص صندوق استثمار فوري لتداول بتكوين في السوق حتى مع خفض الرسوم يوم الاثنين، حيث يقدم صندوق "فرانكلين تمبلتون" نسبة نفقات بعد الخفض تصل إلى 0.19 في المائة، وهي الأدنى بين صناديق الاستثمار المتداولة الفورية في بتكوين. وارتفعت أسهم "بتكو" بنسبة 2.8 في المائة يوم الاثنين، بعد زيادة مماثلة في سعر بتكوين.