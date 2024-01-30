"جرير" تربح 973 مليون ريال خلال 2023 بارتفاع 0.33 % نتيجة ارتفاع المبيعات

حققت شركة جرير للتسويق، أرباحا تقدر بـ 973 مليون ريال مقارنة خلال العام 2023، مقارنة بـ 969.8 مليون ريال للعام الذي سبقه، أي بارتفاع قدره 0.33 في المائة.
وعزت الشركة ذلك بشكل رئيس عبر بيان في "تداول"، إلى ارتفع اجمالي المبيعات بنسبة 12.8 في المائة، ويرجع ذلك إلى ارتفاع مبيعات العديد من الأقسام يأتي في مقدمتها أقسام الهواتف الذكية وألعاب الفيديو وأجهزة الكمبيوتر.
|
بند
|
السنة الحالية
|
السنة الماضية
|
التغير%
|
المبيعات/الإيرادات
|
10,594.9
|
9,391.7
|
12.81
|
إجمالي الربح (الخسارة)
|
1,275.9
|
1,287.4
|
-0.89
|
الربح (الخسارة) التشغيلي
|
1,045.1
|
1,018.5
|
2.61
|
صافي الربح (الخسارة)
|
973
|
969.8
|
0.33
|
إجمالي الدخل الشامل
|
960
|
956.5
|
0.36
|
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة)
|
1,771.6
|
1,801.5
|
-1.66
|
ربحية (خسارة) السهم
|
0.81
|
0.81
|
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
|
بند
|
القيمة
|
النسبة من رأس المال
|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية
|
-
|
-
|
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
|
بند
|
توضيح
|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق
|
يعود سبب الارتفاع إلى:
ارتفع اجمالي المبيعات بنسبة 12.8% ويرجع ذلك إلى ارتفاع مبيعات عديد من الأقسام يأتي في مقدمتها أقسام الهواتف الذكية وألعاب الفيديو وأجهزة الكمبيوتر.
|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى
|
يعود سبب الارتفاع إلى:
على الرغم من زيادة المبيعات بنسبة 12.8% إلا أن إجمالي الربح شهد انخفاضا طفيفا بأقل من 1% بسبب الانخفاض النسبي لهامش الربحية للعديد من الأقسام وخاصة الهواتف الذكية وبسبب التغير في المزيج البيعي الذي تضمن وزنا أكبر للأقسام الأقل ربحية نسبيا.
وبرغم هذا الانخفاض الطفيف في إجمالي الربح فقد ارتفع الربح التشغيلي بنسبة 2.6% ويرجع ذلك إلى انخفاض مصروفات البيع والتسويق وارتفاع الايرادات الأخرى. وبرغم هذه الزيادة في الربح التشغيلي بنسبة 2.6% إلا أن صافي الربح قد ارتفع بنسبة 0.3% فقط وذلك بسبب زيادة تكلفة التمويل وبسبب ارتفاع مصروف الزكاة مقارنة بالعام الماضي الذي شهد ردا لمخصص للزكاة بمبلغ 17 مليون ريال بعد صدور القرار الاستئنافي لصالح الشركة عن 2011 إلى 2015.
|
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات
|
الرأي غير المعدل
|
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات
|
هذه النتائج المالية السنوية التقديرية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 تم إعدادها من قبل إدارة الشركة ولم يتم مراجعتها بعد من قبل مراجعها الخارجي.
|
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة
|
لا يوجد
|
معلومات إضافية
|
يتضمن الفرق بين الدخل الشامل وصافي الربح للعام الحالي خسائر فروق عملة بمبلغ 12 مليون ريال (مبلغ 29 مليون للعام السابق) والمتعلقة بالشركة التابعة في مصر نتيجة قرار السلطات المصرية بتخفيض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بما فيها الريال السعودي والذي بدأ في شهر مارس 2022.
ربحية السهم للسنتين المعروضتين محتسبة على أساس عدد أسهم الشركة البالغ 1,200 مليون سهم بعد تجزئة السهم الواحد إلى عشرة أسهم بناء على قرار الجمعية غير العادية المنعقدة في 30 مايو 2023.
"يتضمن الفرق بين الدخل الشامل وصافي الربح للعام الحالي خسائر فروق عملة بمبلغ 12 مليون ريال (مبلغ 29 مليون للعام السابق) والمتعلقة بالشركة التابعة في مصر نتيجة قرار السلطات المصرية بتخفيض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بما فيها الريال السعودي والذي بدأ في شهر مارس 2022.
ربحية السهم للعامين المعروضين محتسبة على أساس عدد أسهم الشركة البالغ 1,200 مليون سهم بعد تجزئة السهم الواحد إلى عشرة أسهم بناء على قرار الجمعية غير العادية المنعقدة في 30 مايو 2023.
تم افتتاح ثلاثة معارض جديدة خلال هذه الفترة بتاريخ 2023/2/24 بمنطقة المدينة الجامعية بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة وبتاريخ 2023/4/10م بمجمع الأفنيوز بمنطقة الري بدولة الكويت، وبتاريخ 2023/8/11 في حي الأصالة على طريق الحرمين بمحافظة جدة. كما تم إغلاق المعرض الكائن بمجمع الراشد مول بالخبر، ابتداء من 2023/2/24 حيث تم استبداله بمعرض آخر بنفس المجمع بمساحة أكبر تم افتتاحه في 2023/4/16. كما تم إغلاق المعرض الكائن بمجمع دلما مول بمدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، ابتداء من 2023/12/1.
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