"جرير" تربح 973 مليون ريال خلال 2023 بارتفاع 0.33 % نتيجة ارتفاع المبيعات

يتضمن الفرق بين الدخل الشامل وصافي الربح للعام الحالي خسائر فروق عملة بمبلغ 12 مليون ريال (مبلغ 29 مليون للعام السابق) والمتعلقة بالشركة التابعة في مصر نتيجة قرار السلطات المصرية بتخفيض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بما فيها الريال السعودي والذي بدأ في شهر مارس 2022.

ربحية السهم للسنتين المعروضتين محتسبة على أساس عدد أسهم الشركة البالغ 1,200 مليون سهم بعد تجزئة السهم الواحد إلى عشرة أسهم بناء على قرار الجمعية غير العادية المنعقدة في 30 مايو 2023.

"يتضمن الفرق بين الدخل الشامل وصافي الربح للعام الحالي خسائر فروق عملة بمبلغ 12 مليون ريال (مبلغ 29 مليون للعام السابق) والمتعلقة بالشركة التابعة في مصر نتيجة قرار السلطات المصرية بتخفيض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بما فيها الريال السعودي والذي بدأ في شهر مارس 2022.

ربحية السهم للعامين المعروضين محتسبة على أساس عدد أسهم الشركة البالغ 1,200 مليون سهم بعد تجزئة السهم الواحد إلى عشرة أسهم بناء على قرار الجمعية غير العادية المنعقدة في 30 مايو 2023.

تم افتتاح ثلاثة معارض جديدة خلال هذه الفترة بتاريخ 2023/2/24 بمنطقة المدينة الجامعية بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة وبتاريخ 2023/4/10م بمجمع الأفنيوز بمنطقة الري بدولة الكويت، وبتاريخ 2023/8/11 في حي الأصالة على طريق الحرمين بمحافظة جدة. كما تم إغلاق المعرض الكائن بمجمع الراشد مول بالخبر، ابتداء من 2023/2/24 حيث تم استبداله بمعرض آخر بنفس المجمع بمساحة أكبر تم افتتاحه في 2023/4/16. كما تم إغلاق المعرض الكائن بمجمع دلما مول بمدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، ابتداء من 2023/12/1.