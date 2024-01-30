"أرامكو" تتلقى توجيها بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى عند 12 مليون برميل يوميا

أعلنت شركة أرامكو السعودية اليوم، أنها تلقت توجيها من وزارة الطاقة بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميا، وعدم الاستمرار في رفع الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة إلى مستوى 13 مليون برميل يوميا.

وبينت الشركة عبر بيان في "تداول"، أنها ستعمل على تحديث التوجيه الاسترشادي للإنفاق الرأسمالي عندما يتم الإعلان عن نتائج 2023 في مارس.

وكانت أرامكو السعودية قد تلقت في مارس 2020، توجيها من وزارة الطاقة برفع طاقتها الإنتاجية القصوى من 12 مليون برميل يوميا، إلى 13 مليون برميل يوميا.