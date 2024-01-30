"بوبا" تربح 940 مليون ريال خلال 2023 بارتفاع 16.7 % نتيجة زيادة عدد المؤمن عليهم

حققت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، أرباحا تقدر بـ 940 مليون ريال خلال العام 2023، مقارنة بـ 805 مليون ريال للعام الذي سبقه، أي بارتفاع قدره 16.77 في المائة.
وعزت الشركة ذلك بشكل رئيس عبر بيان في "تداول"، إلى نمو العمليات وزيادة عدد المؤمن عليهم.
|
بند
|
السنة الحالية
|
السنة الماضية
|
التغير%
|
إيراد التأمين
|
15,887,715
|
12,873,111
|
23.42
|
نتيجة خدمات التأمين
|
893,283
|
667,078
|
33.91
|
صافي أرباح (خسائر) نتائج التأمين
|
865,037
|
637,628
|
35.66
|
صافي أرباح (خسائر) نتائج الاستثمار
|
513,276
|
552,134
|
-7.04
|
صافي مصاريف تمويل التأمين
|
-
|
-
|
-
|
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة العائد للمساهمين
|
940,163
|
805,117
|
16.77
|
Yجمالي الدخل الشامل
|
1,007,311
|
526,598
|
91.29
|
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة)
|
4,656,882
|
4,221,949
|
10.3
|
ربحية (خسارة) السهم
|
6.29
|
5.39
|
جميع الأرقام بالـ (الHف) ريال سعودي
|
بند
|
القيمة
|
النسبة من رأس المال
|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية
|
-
|
-
|
الخسائر المتراكمة
|
-
|
-
|
جميع الأرقام بالـ (الHف) ريال سعودي
|
بند
|
توضيح
|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق
|
بلغت إيرادات التأمين في العام الحالي 15,887,715 ألف ريال سعودي مقابل 12,873,111 ألف ريال سعودي للعام السابق، أي بارتفاع قدره 23,42%، ويعود ذلك بشكل رئيس لنمو العمليات وزيادة عدد المؤمن عليهم.
|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى
|
بلغ صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل العائد للمساهمين في العام الحالي 1,116,679 ألف ريال سعودي مقابل 969,163 ألف ريال سعودي للعام السابق، أي بارتفاع قدره 15,22%.
بلغ صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل العائد للمساهمين في العام الحالي 940,163 ألف ريال سعودي مقابل 805,117 ألف ريال سعودي للعام السابق، أي بارتفاع قدره 16,77%, ويعود ذلك للأسباب الرئيسة التالية:
• بلغت نتائج خدمات التأمين في العام الحالي 893,283 ألف ريال سعودي مقابل 667,078 ألف ريال سعودي للعام السابق، أي بارتفاع قدره 33.91٪، ويعود ذلك بشكل رئيس لنمو العمليات وزيادة عدد المؤمن عليهم.
• بلغ صافي نتائج خدمات التأمين في العام الحالي 865,037 ألف ريال سعودي مقابل 637,628 ألف ريال سعودي للعام السابق، أي بارتفاع قدره 35.66٪، ويعود ذلك بشكل رئيس لنمو العمليات وزيادة عدد المؤمن عليهم وانخفاض في صافي مصاريف إعادة التأمين.
• بلغ صافي الإيرادات الأخرى في العام الحالي 55,179 ألف ريال سعودي مقابل 26,255 ألف ريال سعودي للعام السابق، أي بارتفاع قدره 110.20٪، ويعود ذلك بشكل رئيس لنمو العمليات وبداية عمليات الشركة التابعة.
تم تقليص هذه التغيرات الإيجابية جزئيا بالتالي:
• بلغ صافي نتائج الاستثمار للعام الحالي 513,276 ألف ريال سعودي مقابل 552,134 ألف ريال سعودي للعام السابق، أي بانخفاض قدره 7.04٪، ويعود ذلك لأرباح غير متكررة في العام السابق.
• بلغت المصاريف التشغيلية الأخرى للعام الحالي 316,813 ألف ريال سعودي مقابل 246,854 ألف ريال سعودي للعام السابق، أي بارتفاع قدره 28.34٪، وذلك نتيجة إلى زيادة المصاريف لدعم نمو العمليات.
بلغ إجمالي الدخل الشامل للعام الحالي 1,007,311 ألف ريال سعودي مقابل 526,598 ألف ريال سعودي للعام السابق، اي بارتفاع قدره 91.29٪.
كما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 16,668,744 ألف ريال سعودي مقابل 13,896,883 ألف ريال سعودي للعام السابق، أي بارتفاع قدره 19.95٪.
|
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات
|
الرأي غير المعدل
|
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات
|
لا يوجد.
|
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة
|
قامت الشركة بإعادة تصنيف وقياس البيانات المالية لأرقام المقارنة للعام السابق لتتوافق مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 17 والمعيار الدولي للتقرير المالي 9.
|
معلومات إضافية
|
قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17 (عقود التأمين) والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 (الأدوات المالية)، وفقا للمعايير المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ابتداء من 1 يناير 2023 وبأثر رجعي والذي أدى إلى تغيير جذري في عرض النتائج المالية لجميع الفترات ابتداء من الربع الأول من 2023 وإعادة قياس الفترات المماثلة من الأعوام السابقة وفقا للمعايير الجديدة.
بلغت ربحية السهم خلال العام الحالي 6.29 ريال سعودي / للسهم مقابل 5.39 ريال سعودي / للسهم في العام السابق وذلك بقسمة صافي الربح البالغ 940,163 ألف ريال سعودي على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة 149,502 ألف سهم خلال العام الحالي و805,117 ألف ريال سعودي على 149,323ألف سهم في العام السابق.
بلغ إجمالي حقوق المساهمين (لا يوجد حقوق أقلية) في نهاية العام الحالي 4,657 مليون ريال سعودي مقابل 4,222 مليون ريال سعودي في نهاية العام السابق، أي بارتفاع قدره 10.30٪.
بلغ إجمالي الحقوق في نهاية العام الحالي 4,676 مليون ريال سعودي مقابل 4,201 مليون ريال سعودي في نهاية العام السابق، أي بارتفاع قدره 11.30٪.
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