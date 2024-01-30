"بوبا" تربح 940 مليون ريال خلال 2023 بارتفاع 16.7 % نتيجة زيادة عدد المؤمن عليهم

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى

بلغ صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل العائد للمساهمين في العام الحالي 1,116,679 ألف ريال سعودي مقابل 969,163 ألف ريال سعودي للعام السابق، أي بارتفاع قدره 15,22%.

بلغ صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل العائد للمساهمين في العام الحالي 940,163 ألف ريال سعودي مقابل 805,117 ألف ريال سعودي للعام السابق، أي بارتفاع قدره 16,77%, ويعود ذلك للأسباب الرئيسة التالية:

• بلغت نتائج خدمات التأمين في العام الحالي 893,283 ألف ريال سعودي مقابل 667,078 ألف ريال سعودي للعام السابق، أي بارتفاع قدره 33.91٪، ويعود ذلك بشكل رئيس لنمو العمليات وزيادة عدد المؤمن عليهم.

• بلغ صافي نتائج خدمات التأمين في العام الحالي 865,037 ألف ريال سعودي مقابل 637,628 ألف ريال سعودي للعام السابق، أي بارتفاع قدره 35.66٪، ويعود ذلك بشكل رئيس لنمو العمليات وزيادة عدد المؤمن عليهم وانخفاض في صافي مصاريف إعادة التأمين.

• بلغ صافي الإيرادات الأخرى في العام الحالي 55,179 ألف ريال سعودي مقابل 26,255 ألف ريال سعودي للعام السابق، أي بارتفاع قدره 110.20٪، ويعود ذلك بشكل رئيس لنمو العمليات وبداية عمليات الشركة التابعة.

تم تقليص هذه التغيرات الإيجابية جزئيا بالتالي:

• بلغ صافي نتائج الاستثمار للعام الحالي 513,276 ألف ريال سعودي مقابل 552,134 ألف ريال سعودي للعام السابق، أي بانخفاض قدره 7.04٪، ويعود ذلك لأرباح غير متكررة في العام السابق.

• بلغت المصاريف التشغيلية الأخرى للعام الحالي 316,813 ألف ريال سعودي مقابل 246,854 ألف ريال سعودي للعام السابق، أي بارتفاع قدره 28.34٪، وذلك نتيجة إلى زيادة المصاريف لدعم نمو العمليات.

بلغ إجمالي الدخل الشامل للعام الحالي 1,007,311 ألف ريال سعودي مقابل 526,598 ألف ريال سعودي للعام السابق، اي بارتفاع قدره 91.29٪.

كما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 16,668,744 ألف ريال سعودي مقابل 13,896,883 ألف ريال سعودي للعام السابق، أي بارتفاع قدره 19.95٪.