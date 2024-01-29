"فيليبس" توقف بيع أجهزة تنفس بعد سلسلة عمليات سحب من الأسواق

أوقفت شركة فيليبس الهولندية لصناعة الأجهزة الطبية، مبيعات أجهزة التنفس أثناء النوم في الولايات المتحدة بعد سلسلة من عمليات السحب لهذه المنتجات من الأسواق.

وفي 2022، كبدت عيوب في أجهزة تنفس مبيعة في الأسواق خسائر فادحة لشركة الإلكترونيات العملاقة السابقة التي أصبحت متخصصة في بيع المعدات الطبية، وأدت إلى إلغاء آلاف الوظائف.

وبحسب "الفرنسية"، قال روي ياكوبس الرئيس التنفيذي للشركة إن "حل تبعات سحب أجهزة ريسبيرونيكس لمرضانا وعملائنا يمثل أولوية، وأنا على علم بالضيق والقلق الذي سببه ذلك وأعتذر منه".

وأكدت "فيليبس" أنها توصلت إلى اتفاق مع السلطات الأمريكية يتضمن خريطة طريق لأهداف تسمح للشركة بالامتثال للمتطلبات التنظيمية.

وأضافت "إلى أن يتم استيفاء المتطلبات ذات الصلة بمرسوم الموافقة، لن تبيع فيليبس ريسبيرونيكس أجهزة جديدة لعلاج النوم أو غيرها من أجهزة رعاية الجهاز التنفسي في الولايات المتحدة".

وقالت المجموعة إنها خصصت 363 مليون يورو جانبا في الربع الرابع لتسوية الاتفاق التي لم يتم الانتهاء منه بعد ويتطلب موافقة المحكمة.

كانت وكالة الأدوية الأمريكية نصحت في نوفمبر 2023 المرضى الذين يستخدمون "فيليبس دريم ستايشن 2" بمراقبة الجهاز بعناية بحثا عن أي علامات للحماوة الزائدة.

وبدت المشكلة منفصلة عن عملية سحب ضخمة سابقة للأجهزة في عام 2021 كبدت المجموعة خسائر في 2022، بالرغم من إرسال بعض أجهزة "دريم ستايشن 2" بدائلا.