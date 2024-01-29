170 عقد رعاية وإعلان في "روشن" بعضها يتجاوز 100 مليون ريال للأندية الجماهيرية

سجلت أندية دوري "روشن" السعودي في الموسم الجاري، أرقاما قياسية في أعداد عقود الراعية والإعلان وبقيمة مالية كبيرة وغير مسبوقة، حيث تجاوزت قيمة بعض العقود 100 مليون ريال للأندية الجماهيرية، وأكثر من عشرة ملايين لباقي الأندية، وذلك لأول مرة في تاريخ المسابقة، وفق مختصين في التسويق والاستثمار الرياضي.

وبلغ عدد عقود رعايات أندية المسابقة البالغ عددها 18 ناديا، نحو 170 عقد رعاية حسب ما ينشر في بيانات الأندية عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تصدرها الشباب بـ 17 عقد رعاية، ثم الهلال، والفيحاء 12 عقدا، التعاون 11 عقدا، والأهلي، الوحدة، وضمك بـ10 عقود، الحزم، الرياض، الاتفاق، والخليج 9 عقود، النصر، الاتحاد، الفتح، والرائد بـ8 عقود، الطائي، وأبها 7 عقود، وأخيرا الاخدود بـ6 عقود.

وكشف صالح الصالح أحد المستثمرين والمختصين في القطاع الرياضي، أنه في سابقة تحدث لأول مرة لبعض الأندية غير الجماهيرية أكملت بيع جميع المساحات المخصصة لها قبل نهاية الدور الأول، وقال: "أعدها سابقة تاريخية، إذ متوسط عقود وإعلانات كل ناد وصل إلى تسعة معلنين أو شركاء تجاريين".

وأضاف "أندية الهلال، النصر، الاتحاد، والأهلي عقودها الأغلى قيمة، وتجاوزت الـ200 مليون، فيما وقعت الأندية الأخرى عقود للمرة الأولى في تاريخها بـ10 ملايين، بعضها وقفنا عليها شخصيا".

وأسهمت النقلة التاريخية للمسابقة باستقطاب نجوم عالميين وكبار لكل الأندية من مختلف قارات العالم ووجود 45 قناة تلفزيونية من مختلف دول العالم تنقل المواجهات على الهواء مباشرة برغبة الشركات والمؤسسات في دخول السوق الرياضية بقوة للاستثمار فيها، وقال الصالح: "مع استمرار العمل ودعم المشروع إضافة لإجراء بعض التنظيمات التجارية ستكون العوائد للأندية ورابطة الدوري السعودي المحترفين بزيادة 100 في المائة".

في المقابل، شدد الدكتور مقبل بن جديع المتخصص في التسويق الرياضي، أن 60 في المائة من أندية المسابقة وصل إجمالي مبالغ عقودها لثمانية ملايين ريال وأكثر، وذلك بفضل الدعم الحكومي الكبير ونجاحها في الاستقطابات الكبيرة والمميزة، وقال "ولن يقل دخلها من الرعايات فقط عن ثلاثة ملايين ريال".

وأضاف "هناك عشرة في المائة من الأندية وصل مجموع عوائدها لـ 20 مليون ريال، ولم تقل الإيرادات عن سبعة مليون، إما الأندية الجماهيرية تجاوز بعض عقودها الـ 100 مليون ولا تملك عقد أقل من خمسة مليون ريال".

وتملك الأندية مساحات إعلانية إما بشكل حصري أو بالمناصفة مع الرابطة على قمصان الفريق، اللوحات المختلفة دال وخارج الملاعب، شاشات الملاعب، التذاكر، وقال بن جديع "إذا واصلت الأندية المتألقة في الجانب الاستثماري التسويقي ستشهد زيادات في مداخيلها الموسم المقبل بنسبة لا تقل عن 25 في المائة، إما الأندية التي لم تستغل السوق الرياضي في العام الجاري، ونجحت في تحسين وضعها الاستثماري والتسويقي في الموسم المقبل ستكون نسبة الزيادة في عوائدها 100 في المائة".