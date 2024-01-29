نيكاي يتعافى مستفيدا من قوة أسهم الطاقة

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الاثنين إذ عززت قفزة في أسعار النفط الأسهم المرتبطة بالطاقة كما عزز تراجع الين والأداء القوي لأسهم آسيوية أخرى معنويات المستثمرين.

ووفقا لـ "رويترز" أغلق المؤشر نيكاي مرتفعا 0.77 في المائة عند 36026.94 نقطة ليعود فوق مستوى 36 ألف نقطة بعد تعثر شهده في نهاية الأسبوع الماضي.

ومن بين 225 سهما على المؤشر نيكاي، ارتفع 196 وهبط 28 سهما.

كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.27 في المائة إلى 2529.48 نقطة.

وقادت الأسهم المرتبطة بالطاقة المكاسب وسط ارتفاع أسعار النفط بعد هجوم بطائرة مسيرة على قوات أمريكية في الأردن، ما أضاف إلى المخاوف من تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط.

وصعدت أسهم التعدين 3.74 في المائة ليتصدر القطاع المكاسب بين 33 مؤشرا فرعيا للقطاعات في بورصة طوكيو، وتلاه مؤشر أسهم منتجات النفط والفحم الذي ارتفع 3.66 في المائة.

وبالنسبة للأسهم الفردية، ارتفع سهم شركة إنبكس كورب المنتجة للنفط والغاز 4.11 في المائة ليسجل ثالث أكبر نسبة مئوية للمكاسب على المؤشر نيكاي.

وفي الوقت نفسه ساعد انخفاض الين الشركات التي تصدر منتجاتها، إذ سجل سهما هوندا موتور وتويوتا موتور أكبر المكاسب بين 30 سهما رئيسا على المؤشر توبكس، بزيادة 3.85 و3.15 في المائة على الترتيب.