فيلم "ذي بيكيبر" يتصدر شباك التذاكر بإيرادات 7.4 مليون دولار

تصدر فيلم الحركة "ذي بيكيبر" (The Beekeeper) شباك التذاكر في أمريكا الشمالية بعد عطلة نهاية أسبوع طغى عليها الطقس الشتائي وكانت مداخيلها متواضعة نسبيا، بحسب شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

ففي الأسبوع الثالث لعروضه، حقق الفيلم الذي أنتجته استوديوهات "أمازون - إم جي إم" 7.4 مليون دولار في دور السينما الأمريكية والكندية من الجمعة إلى الأحد، وفقا لشركة "اكزيبيتور".

وتقدم "ذي بيكيبر" بفارق ضئيل على الفيلم الكوميدي الموسيقي "مين غيرلز" (Mean Girls) المقتبس من عمل يحمل الاسم نفسه صدر عام 2004، والذي حقق 7.3 مليون دولار بعدما بقي على رأس ترتيب الإيرادات لعطلتي نهاية أسبوع متتاليتين.

وحافظ فيلم "وونكا" الذي يؤدي دور البطولة فيه النجم تيموتيه شالاميه على المركز الثالث، مع عائدات بلغت 5.9 مليون دولار، ولا يزال هذا العمل في المراكز الثلاثة الأولى من الترتيب منذ طرحه في أمريكا الشمالية في 15 ديسمبر.

وحل في المرتبة الرابعة فيلم الرسوم المتحركة "مايغريشن" ("يونيفرسال") الذي بلغت إيراداته 5.2 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع، وارتفع إجمالي عائداته في أمريكا الشمالية إلى أكثر من 100 مليون، في حين حصد "أنيوان بات يو" الرومانسي الكوميدي الذي تراجع إلى المركز الخامس 4.8 مليون دولار من الجمعة إلى الأحد.

فيما تأتي بقية الأعمال في ترتيب الأفلام العشرة الأولى على شباك التذاكر في الصالات الأمريكية الشمالية: وجاء في المركز السادس "فايتر" (3.8 مليون دولار) ، فيما حل "بور ثينغز" سابعا بإيرادات ثلاثة ملايين دولار.

وتبعه ثامنا"أميركان فيكش" (2,9 مليون دولار) ، فيما احتل "أكوامان آند ذي لوست كيندوم" المركز التاسع بـ 2,8 مليون دولار. وجاء "غودزيلا ماينوس وان" بإيرادات 2,6 مليون دولار.