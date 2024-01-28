تباين في أسعار كشوفات الأطباء في المستشفيات السعودية يصل إلى 40 %

تباينت أسعار كشوفات الأطباء في المستشفيات بالسعودية بما يصل إلى 40 في المائة، لتراوح بين 215 و300 ريال بمتوسط 260 ريالا، تشمل الأطباء الاختصاصيين والاستشاريين، وذلك استنادا إلى استطلاع أجرته «الاقتصادية» عبر الهاتف مع المستشفيات المشمولة في التقرير.

والمستشفيات المشمولة في التقرير، هي: الأطباء المتحدون، سليمان الحبيب، سليمان فقيه، دله، المواساة، الحمادي، السعودي الألماني، التخصصي الطبي، رعاية، محمد الفقيه.

ووفقا لتقرير وحدة التحليل المالي في صحيفة «الاقتصادية»، فإن مستشفيات "الأطباء المتحدون" هي الأعلى سعرا بمتوسط سعر كشف 300 ريال، نتيجة تراوح أسعار كشوفات الأطباء فيها ما بين 250 و350 ريالا.

وجاءت مستشفيات "الدكتور سليمان الحبيب" ثانيا، بمتوسط سعر 283 ريالا، حيث تراوح السعر ما بين 250 و315 ريالا.

بينما كانت مستشفيات "رعاية" الأقل سعرا بين المستشفيات المذكورة بـ 215 ريالا، حيث تراوحت أسعار كشف الطبيب ما بين 180 و250 ريالا.

يذكر أن الأسعار المشار إليها في التقرير، تم رصدها من دون ضريبة القيمة المضافة، حيث يتم تطبيق الضريبة على المقيمين فقط، بينما الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين معفاة من الضريبة.

وتتفاوت الأسعار في المستشفى الواحد ذاته نتيجة اختلاف الدرجة العلمية للطبيب إذا ما كان طبيبا اختصاصيا أو طبيبا استشاريا، واختلاف أسعار الفروع للمستشفى الواحد.

وحلت مستشفيات "السعودي الألماني" في الترتيب الثالث، بمتوسط سعر يبلغ 282 ريالا، حيث تتفاوت بين 200 و400 ريال، حسب الطبيب المختص ودرجته العلمية والفرع.

رابعا، مستشفيات "محمد الفقيه" بمتوسط سعر 282 ريالا، حيث تراوح السعر بين 264 و300 ريال.

وفي المرتبة الخامسة من حيث الأعلى سعرا، مستشفيات دله بمتوسط سعر 260 ريالا بتفاوت أسعار بين 218 و306 ريالات، حسب الطبيب المختص والفرع المحدد.

يليها في الترتيبين السادس والسابع كل من مستشفيات "سليمان فقيه" و"التخصصي الطبي" بمتوسط سعر لكشف الطبيب بلغ 250 ريالا على التوالي، بأسعار تراوح بين 200 و300 ريال لكل منهما.

في المرتبة الثامنة، تأتي مستشفيات "الحمادي" بمتوسط سعر 238 ريالا لكشف الطبيب، حيث يتراوح السعر بين 175 و300 ريال، ثم مستشفيات "المواساة" ومستشفيات "رعاية"، بمتوسط سعر 237 و215 ريالا للكشف على التوالي.

تجدر الإشارة إلى وجود أمر ملكي يتضمن تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة على المواطنين عن الخدمات الصحية المقدمة لهم من خلال القطاع الصحي الأهلي. وتتحمل الدولة سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين التي تمثل 15 في المائة من قيمة الخدمة الصحية المقدمة من خلال القطاع الصحي الخاص.

وتشمل الضريبة التي ستتحملها الدولة قيمة الضريبة المستحقة على المبالغ المدفوعة نقدا من قِبَل المواطنين عن كامل الخدمة الصحية الخاضعة للضريبة أو ما يتحمله المواطن المؤمن عليه من ضريبة مقابل أي مبالغ إضافية يقوم بسدادها بنفسه كنسبة التحمل المتفق عليها مع شركة التأمين، وفيما عدا ذلك تتحمل شركات التأمين سداد ضريبة القيمة المضافة عن الخدمات الصحية المغطاة بوساطة بوليصة التأمين للمؤمن لهم في حدود النسبة التي تتحملها الشركة.

وبناء على ما سبق فلن يتحمل المواطن أي مبالغ ضريبية.



وحدة التحليل المالي