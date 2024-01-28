«الدريس» توصي بأكبر زيادة لرأسمالها وترفع التوزيعات إلى 1.1 مليار ريال منذ الإدراج

أعلنت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات ثاني أعلى أرباح لها بنهاية 2023، مستفيدة من النمو والتوسع في المحطات والخدمات اللوجستية لقطاع ناقل.

و"الدريس" تعمل في تجارة الجملة والتجزئة في المحروقات، والمدرجة في السوق السعودية "تاسي"، حققت صافي ربح في 2023 نحو 281 مليون ريال لتواصل النمو للعام الثالث على التوالي، مع وصول الإيرادات إلى مستوى قياسي عند 14.8 مليار ريال.

الأرباح المحققة العام الماضي تعد ثاني أعلى أرباح للشركة، بعد 2019، التي حققت الشركة فيها ربحية هي الأعلى عند 292 مليون ريال، شملت حينها أرباحا بأثر رجعي بخصوص تغير هوامش البيع.

وبحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، فإن الدريس حققت ربحية تقدر بـ3.74 ريال للسهم الواحد، لتعلن الشركة توزيع ريال واحد للمساهمين، ما يعني توزيع 27 في المائة تقريبا من الأرباح، ويدل على حرص الشركة على استمرار النمو والتوسع اللذين تعمل عليهما الشركة.

من جهته، أوصى مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس المال إلى مليار ريال، مقارنة بـ750 مليون ريال، وهي أكبر زيادة من أصل سبع "منح" عملتها الشركة منذ إدراجها في السوق.

خلال 18 عاما، رفعت الشركة رأسمالها عن طريق توزيع أسهم منحة لمساهميها، بقيمة تقدر بنحو 800 مليون ريال، لتضاعف الشركة رأسمالها أربع مرات، ما يعكس حجم التوسع، وإذا ما قورنت بالأرباح فإن الأرباح تضاعفت نحو سبع مرات مقارنة بما كانت عليه خلال 2006.

استمرت الشركة في توزيع أرباح على المساهمين بشكل دوري ومستمر منذ إدراجها في السوق تقريبا، لتصل تلك التوزيعات إلى نحو 1.1 مليار ريال، وهذا بخلاف توزيع أسهم "المنح".

وأدت زيادة هوامش الربحية لمحطات الوقود في السعودية في 2019 إلى تحسن هذه الهوامش، بعد رفع الهامش على لتر البنزين إلى 15 هللة بدلا من تسع هللات، وخمس هللات للتر الديزل بدلا من 3.5 هللة، إلا أن الشركة سجلت هوامش أقل نسبيا من الأعوام الماضية مع سعي الشركة لمواصلة عملية التوسع.

وبنهاية العام الماضي يوجد في السعودية نحو عشرة آلاف محطة وقود، تمثل حصة "الدريس" نحو 8.5 في المائة -كانت 7.4 في المائة خلال 2022- وهي أكبر حصة من بين اللاعبين الكبار في السوق، فيما رفعت الشركة عدد المحطات المملوكة والمستأجرة بنحو 14.9 في المائة لتصل إلى 850 محطة.

الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو" والمدرجة كذلك في "تاسي" جاءت في المرتبة الثانية بحصة 2.98 في المائة (298 محطة)، تلاها شركة نفط بحصة 2.14 في المائة (214 محطة).



وحدة التحليل المالي