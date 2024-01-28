مؤشر «تاسي» معرض للتذبذب مع اقترابه من أعلى مستويات العام

ارتفع مؤشر "تاسي" 102 نقطة، ما يعادل 0.84 في المائة ليغلق عند 12264 نقطة، بدعم من معظم القطاعات والأسهم، حيث أسهمت البنوك في دفع المؤشر نحو الأعلى. وجاء الإغلاق بمستوى قريب من المستويات المستهدفة التي أشير إليها في التحليل السابق عند 12250 نقطة، لذا قد تجد السوق عودة ضغوط البيع ما لم تواجه قوة شرائية. وفي ظل انحسار المعطيات الإيجابية وعدم ظهور معظم نتائج الشركات ستتجه السوق نحو التذبذب، خاصة بعد اقترابها من أعلى مستوياتها لهذا العام.





الأداء العام للسوق



افتتح مؤشر "تاسي" عند 12182 نقطة، وسجل أعلى نقطة عند 12283 كاسبا 1 في المائة، وفي نهاية الجلسة، أغلق عند 12264 نقطة رابحا 102 نقطة بنحو 0.84 في المائة. وتراجعت السيولة 4 في المائة بنحو 263 مليونا لتصل إلى 6.9 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 18 في المائة بواقع 58 مليون سهم لتبلغ 261 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فقد استقرت عند 430 ألف صفقة.





أداء القطاعات



تراجعت ثمانية قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المرتفعة "البنوك" بنحو 2 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بـ1.56 في المائة، وحل ثالثا "النقل" 1.37 في المائة، بينما تصدر المتراجعة "الاتصالات" بواقع 0.91 في المائة، ثم "إدارة وتطوير العقارات" بمقدار 0.85 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" 0.74 في المائة. وكان الأعلى تداولا قطاع البنوك بنحو 19 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" 13 في المائة ما يمثل 921 مليون ريال، وحل ثالثا "الإعلام والترفيه" 12 في المائة بنحو 826 مليون ريال.





أداء الأسهم



تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الجزيرة ريت" بنحو 9.96 في المائة ليبلغ 18.10 ريال، يليه "الجزيرة" بـ9.20 في المائة ليصل إلى 21.12 ريال، وحل ثالثا سهم "مجموعة إم بي سي" 7.53 في المائة حيث أغلق عند 62.80 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "مجموعة الحكير" بواقع 3.89 في المائة ليغلق عند 2.72 ريال، يليه "سناد القابضة" بـ2.65 في المائة إلى 13.20 ريال، وحل ثالثا سهم "سينومي ريتيل" بمقدار 2.04 في المائة ليقفل عند 17.28 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم "مجموعة إم بي سي" بقيمة 783 مليون ريال، يليه مصرف الراجحي بنحو 560 مليون ريال، وحل ثالثا "سال" بـ469 مليون ريال.





أداء السوق الموازية



فقدت السوق الموازية «نمو» 228 نقطة بنحو 0.9 في المائة لتغلق عند 25020 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 41 في المائة، ما يعادل عشرة ملايين إلى 14 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 39 في المائة بواقع 607 آلاف سهم، لتبلغ 917 ألف سهم متداول. أما الصفقات، فقد بلغت 2096 صفقة متراجعة 397 صفقة بمقدار 16 في المائة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "شور" بنحو 7 في المائة ليبلغ 58.40 ريال، يليه "نسيج للتقنية" بـ6.3 في المائة ليصل إلى 64 ريال، وحل ثالثا سهم "نفوذ" 4.2 في المائة، حيث أغلق عند 12.50 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "جاهز" بواقع 4.8 في المائة ليغلق عند 28.50 ريال، يليه "المركز الآلي" بـ3.8 في المائة إلى 65 ريال، وحل ثالثا سهم "تام التنموية" بمقدار 3 في المائة مقفلا عند 166.80 ريال.

وكان الأعلى تداولا "جاهز" بنحو 2.6 مليون ريال، ثم "رؤوم" بقيمة 1.7 مليون ريال، وحل ثالثا "برغرايززر" بمبلغ 947 مليون ريال.



وحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية