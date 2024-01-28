الرياض تستعرض ملفها لاستضافة المنتدى العالمي للمياه 2027

استعرضت السعودية اليوم، ملف الرياض لاستضافة المنتدى العالمي للمياه 2027، خلال استقبال المهندس منصور المشيطي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، فريق المجلس العالمي للمياه المعني بتقييم الملف، الذي يزور المملكة للاطلاع على ممكنات العاصمة لاستضافة الدورة الـ11 تحت شعار "العمل من أجل غد أفضل".

وجرى خلال اللقاء استعراض ملف مقومات الاستضافة بما فيها القطاع الفندقي القادر على استيعاب هذا الحدث الأكبر في عالم المياه عالميا، ويجمع الخبراء والمختصين والمنظمات والحكومات في جميع مجالات المياه للتشاور وتبادل الخبرات في إدارة الموارد المائية وتقنيات إدارتها، الذي يتوقع أن يتجاوز عدد زواره 40 ألف زائر.

وعقد فريق المجلس العالمي للمياه، عقب اللقاء، أولى ورش العمل لتقييم الملف الذي تقدمت به المملكة لاستضافة للمنتدى، حيث تم استعراض مقومات ترشح الرياض لاستضافة هذا الحدث العالمي، إضافة إلى القيمة المضافة والنقلة النوعية اللتين ستقدمهما نسخة المنتدى في حال اختيار الرياض لاستضافتها.

يشار إلى أن المنتدى يسبقه عدة مؤتمرات تشاورية تقام على عدة مستويات خلال 2025 و2026، للتحضير لهذا الحدث المهم، وفي مايو 2024 سيتم الإعلان عن الدولة الفائزة بالاستضافة للدورة 11 خلال انعقاد المنتدى العالمي للمياه 2024، الذي سيعقد في بالي في إندونيسيا.