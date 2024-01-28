"كروز السعودية" و"تطوير المدينة المنورة" يتفقان على تعزيز التنمية الاقتصادية في المجال السياحي

وقعت "كروز السعودية"، إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، مع "هيئة تطوير المدينة المنورة"، مذكرة تفاهم برؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في المجال السياحي في المدينة المنورة، في إطار تحقيق تأثير مجتمعي إيجابي على المستوى المحلي.

ووقعت المذكرة ضمن فعاليات "ملتقى السياحي السعودي" في الرياض، الحدث السنوي الذي يبرز مكانة المملكة بوصفها وجهة سياحية متميزة، ما أتاح للطرفين الفرصة المثالية للتأكيد على التزامهما بتحسين الخدمات السياحية وتطويرها في منطقة المدينة المنورة.

وتتميز المدينة المنورة بتراثها الثقافي العريق، وهي ثاني مدينة مقدسة في الإسلام، وتشتهر بمعمارها الفني الفريد، ومن أبرز معالمها المسجد النبوي الشريف وقبته الخضراء، إضافة إلى مواقع تاريخية أخرى مثل بئر غرس وجبل أحد والمعالم الطبيعية من مزارع ووديان.

كما تزخر بعديد من المعالم المتنوعة الغنية التي لم تكتشف بعد، بما في ذلك السواحل الفريدة لمدينة ينبع. وستقوم "كروز السعودية" بتسهيل زيارة ركاب السفن السياحية (الكروز) لمنطقة المدينة عبر البحر الأحمر.

وبهذه المناسبة قال مشهور باعشن ذكر المدير التنفيذي للتجارب السياحية في "كروز السعودية": تميز المدينة المنورة بتاريخها وثقافتها العريقة، وتعد وجهة مثالية للسياح الراغبين في استكشاف التراث السعودي الأصيل، وتعكس مذكرة التفاهم التزامنا في استعراض أبرز المواقع الأثرية في المملكة من خلال مجموعة متكاملة وفريدة من التجارب السياحية.

ويهدف التعاون بين "كروز السعودية" و"هيئة تطوير المدينة المنورة" إلى إثراء تجربة الزوار، إضافة إلى توفير فرص العمل، وتطوير المرافق، وتعزيز النمو الاقتصادي المحلي، بجانب دعم مستهدفات المملكة في استقبال 150 مليون زائر سياحي بحلول 2030.