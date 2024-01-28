4.89 مليار دولار قيمة العلامة التجارية لـ "سابك" في 2024 بارتفاع 3.7 %

ارتفعت قيمة علامة "سابك" التجارية إلى 4.89 مليار دولار خلال 2024، مسجلة زيادة نسبتها 3.7 في المائة، لتواصل احتلالها المركز الثاني في صناعة الكيماويات للعام الثاني على التوالي.

وحول هذا الأمر أشار المهندس عبد الرحمن الفقيه، الرئيس التنفيذي لشركة "سابك"، إلى إن قوة علامة الشركة التجارية عالميا، هي انعكاس واضح لنهج أعمالها التعاوني وتفانيها في تعزيز علاقات طويلة الأمد مع زبائنها، مؤكدا أن هذا التقييم القوي للعلامة التجارية يعكس حرص الشركة على مواصلة تقديم حلول رائدة للسوق، وضمان دمج الاستدامة في صميم استراتيجيتها من أجل تعزيز النمو والقيمة الاقتصادية.