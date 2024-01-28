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"الدريس" تربح 72.5 مليون ريال خلال الربع الرابع وتوصي بزيادة رأس المال 33.33% عن طريق منح أسهم

"الدريس" تربح 72.5 مليون ريال خلال الربع الرابع وتوصي بزيادة رأس المال 33.33% عن طريق منح أسهم

المصدر: موقع الدريس

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات "الدريس" النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في 31/12/2023 (12 شهرا)

بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير %
المبيعات/الإيرادات 3951.7 3332.2 18.591 3883.2 1.764
إجمالي الربح (الخسارة) 172.8 171.5 0.758 175.8 -1.706
الربح (الخسارة) التشغيلي 106.8 106.9 -0.093 106.6 0.187
صافي الربح (الخسارة) 72.5 71.8 0.974 67.6 7.248
إجمالي الدخل الشامل 68.2 56.6 20.494 67.6 0.887
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال
بند الفترة الحالية الفترة المماثلة من العام السابق التغير%
المبيعات/الإيرادات 14,834.1 12356.1 20.054
إجمالي الربح (الخسارة) 680.9 594.6 14.513
الربح (الخسارة) التشغيلي 421.2 363 16.033
صافي الربح (الخسارة) 280.8 241.8 16.129
إجمالي الدخل الشامل 276.6 226.7 22.011
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) 1235.9 1109.3 11.412
ربحية (خسارة) السهم 3.74 3.22
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي

 

يعود سبب الارتفاع في المبيعات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى النمو والتوسع والانتشار في عدد المحطات والتوسع في الخدمات اللوجستية لقطاع ناقل.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2023.

إجمالي المبلغ الموزع 75000000 ريال
عدد الأسهم المستحقة للأرباح 75000000 سهم
حصة السهم من التوزيع  ريال واحد
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%)  10 في المائة
تاريخ الأحقية أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة التي سيتم تحديد موعد انعقادها لاحقا.

 

كما أعلنت الشركة توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق منح أسهم .

رأس المال قبل الزيادة 750000000 ريال
رأس المال بعد الزيادة 1000000000 ريال
نسبة الزيادة في رأس المال  33.33 في المائة
عدد الأسهم قبل الزيادة 75000000
عدد الأسهم بعد الزيادة 100000000
أسباب الزيادة ليتناسب مع حجم أعمال الشركة وتطلعاتها المستقبلية.
عدد الاسهم الممنوحة لكل سهم سهم (1) لكل (3) اسهم مملوكة.
طبيعة الاحتياطيات وقيمتها التي سوف تستخدم في إصدار الرسملة سيتم الزيادة من خلال الرسملة من الأرباح المبقاة.

 

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