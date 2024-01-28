"الدريس" تربح 72.5 مليون ريال خلال الربع الرابع وتوصي بزيادة رأس المال 33.33% عن طريق منح أسهم

أعلنت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات "الدريس" النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في 31/12/2023 (12 شهرا)

بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير % المبيعات/الإيرادات 3951.7 3332.2 18.591 3883.2 1.764 إجمالي الربح (الخسارة) 172.8 171.5 0.758 175.8 -1.706 الربح (الخسارة) التشغيلي 106.8 106.9 -0.093 106.6 0.187 صافي الربح (الخسارة) 72.5 71.8 0.974 67.6 7.248 إجمالي الدخل الشامل 68.2 56.6 20.494 67.6 0.887 جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال

بند الفترة الحالية الفترة المماثلة من العام السابق التغير% المبيعات/الإيرادات 14,834.1 12356.1 20.054 إجمالي الربح (الخسارة) 680.9 594.6 14.513 الربح (الخسارة) التشغيلي 421.2 363 16.033 صافي الربح (الخسارة) 280.8 241.8 16.129 إجمالي الدخل الشامل 276.6 226.7 22.011 إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) 1235.9 1109.3 11.412 ربحية (خسارة) السهم 3.74 3.22 جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي

يعود سبب الارتفاع في المبيعات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى النمو والتوسع والانتشار في عدد المحطات والتوسع في الخدمات اللوجستية لقطاع ناقل.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2023.

إجمالي المبلغ الموزع 75000000 ريال عدد الأسهم المستحقة للأرباح 75000000 سهم حصة السهم من التوزيع ريال واحد نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) 10 في المائة تاريخ الأحقية أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة التي سيتم تحديد موعد انعقادها لاحقا.

كما أعلنت الشركة توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق منح أسهم .