"الدريس" تربح 72.5 مليون ريال خلال الربع الرابع وتوصي بزيادة رأس المال 33.33% عن طريق منح أسهم

أعلنت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات "الدريس" النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في 31/12/2023 (12 شهرا)
|بند
|الربع الحالي
|الربع المماثل من العام السابق
|التغير%
|الربع السابق
|التغير %
|المبيعات/الإيرادات
|3951.7
|3332.2
|18.591
|3883.2
|1.764
|إجمالي الربح (الخسارة)
|172.8
|171.5
|0.758
|175.8
|-1.706
|الربح (الخسارة) التشغيلي
|106.8
|106.9
|-0.093
|106.6
|0.187
|صافي الربح (الخسارة)
|72.5
|71.8
|0.974
|67.6
|7.248
|إجمالي الدخل الشامل
|68.2
|56.6
|20.494
|67.6
|0.887
|جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال
|بند
|الفترة الحالية
|الفترة المماثلة من العام السابق
|التغير%
|المبيعات/الإيرادات
|14,834.1
|12356.1
|20.054
|إجمالي الربح (الخسارة)
|680.9
|594.6
|14.513
|الربح (الخسارة) التشغيلي
|421.2
|363
|16.033
|صافي الربح (الخسارة)
|280.8
|241.8
|16.129
|إجمالي الدخل الشامل
|276.6
|226.7
|22.011
|إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة)
|1235.9
|1109.3
|11.412
|ربحية (خسارة) السهم
|3.74
|3.22
|جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
يعود سبب الارتفاع في المبيعات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى النمو والتوسع والانتشار في عدد المحطات والتوسع في الخدمات اللوجستية لقطاع ناقل.
وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2023.
|إجمالي المبلغ الموزع
|75000000 ريال
|عدد الأسهم المستحقة للأرباح
|75000000 سهم
|حصة السهم من التوزيع
|ريال واحد
|نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%)
|10 في المائة
|تاريخ الأحقية
|أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة التي سيتم تحديد موعد انعقادها لاحقا.
كما أعلنت الشركة توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق منح أسهم .
|رأس المال قبل الزيادة
|750000000 ريال
|رأس المال بعد الزيادة
|1000000000 ريال
|نسبة الزيادة في رأس المال
|33.33 في المائة
|عدد الأسهم قبل الزيادة
|75000000
|عدد الأسهم بعد الزيادة
|100000000
|أسباب الزيادة
|ليتناسب مع حجم أعمال الشركة وتطلعاتها المستقبلية.
|عدد الاسهم الممنوحة لكل سهم
|سهم (1) لكل (3) اسهم مملوكة.
|طبيعة الاحتياطيات وقيمتها التي سوف تستخدم في إصدار الرسملة
|سيتم الزيادة من خلال الرسملة من الأرباح المبقاة.
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