مسؤول في بوينغ معتذرا عن انتكاسات طائرات 737 ماكس 9: اضطراب كبير وإحباط أصاب زبائننا

اعتذر رئيس فرع الطائرات التجارية في شركة بوينغ في رسالة للموظفين عن آخر الانتكاسات التي تعرضت لها الشركة الأميركية، فيما بدأت طائرات 737 ماكس 9 بالعودة إلى الأجواء.

وقال ستان ديل في رسالة إلى الموظفين بعثت بها بوينغ إلى الصحافة مساء الجمعة "نأسف حقا للاضطراب الكبير والإحباط الذي أصاب زبائننا".

جاء ذلك بعد ساعات من تسيير شركة ألاسكا إيرلاينز أول رحلة تجارية لها بطائرة 737 ماكس 9 منذ تعليق رحلاتها بقرار من الهيئة التنظيمية الأميركية في أعقاب الحادث الذي وقع في يناير.

وهبطت هذه الطائرة اضطراريا خلال رحلة للشركة بعد انفصال لوح عن جسمها معرضا الركاب للهواء.

كما أعادت شركة يونايتد إيرلاينز طائرات 737 ماكس 9 إلى الخدمة نهاية هذا الأسبوع، بدءا برحلة صباح السبت من نيوارك (قرب نيويورك) إلى لاس فيغاس (نيفادا)، وعلى متنها 181 شخصا.

وقال المدير العام ليونايتد إيرلاينز سكوت كيربي الثلاثاء إن شركته تمتلك أكبر أسطول من هذا النوع من الطائرات (79 طائرة).

وأضاف أن المشاكل التي واجهتها بوينغ مع طائرات 737 ماكس ستجبر شركته على "إعادة جدولة الأسطول" للسنوات المقبلة.

من جهته، أكد ستان ديل في رسالته أنه منذ تعليق الرحلات الجوية الذي قررته إدارة الطيران الفدرالية، "كان هدفنا هو مساعدة زبائننا على استئناف نشاطهم".

وأضاف قبل أن يقدم الاعتذار "بصراحة، لقد خيبنا آمالهم، خذلناهم".

