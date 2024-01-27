وزير الرياضة يتوج "نك كاسيدي" بالمركز الأول من سباق فورمولا إي الدرعية 2024

توج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مساء اليوم السبت، النيوزيلندي نك كاسيدي سائق فريق "جاغوار تي سي إس بالمركز الأول في الجولة الثالثة من بطولة العالم "أي بي بي فورمولا إي" بموسمها العاشر، والجولة الثانية من سباق فورمولا إي الدرعية 2024، وذلك بحضور الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشركة رياضة المحركات السعودية.

ونجح النيوزيلندي "نِك كاسيدي" سائق فريق "جاغوار تي سي إس" في كتابة اسمه بأحرف من ذهب مع قائمة الأبطال المتوجين على حلبة الدرعية، بعد تتويجه بالمركز الأول في هذه الجولة، لينضم إلى قائمة المتوجين بالحلبة.

وعلى صعيد نتائج الجولة الثالثة التي أقيمت اليوم، تمكن الهولندي "روبن فراينز" سائق فريق "إنفيجن ريسينغ" من تحقيق المركز الثاني، فيما حصد البريطاني أوليفر رولاند سائق فريق "نيسان"، جائزة المركز الثالث.

وكانت المرحلة التأهيلية لسباق اليوم التي أقيمت قبل انطلاق السباق الرسمي، قد شهدت فوز البريطاني أوليفر رولاند بالمركز الأول، فيما جاء النيوزيلندي كاسيدي ثانيا، وحل الهولندي روبن فراينز ثالثا.