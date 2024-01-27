ارتفاع الفائدة يجعل حياة الشركات ذات رأس المال الاستثماري أكثر صعوبة

بات مصطلح شركات اليونيكورن أو "أحادية القرن" دارجا في عالم المال والأعمال منذ 2013.

يستخدم مصطلح Unicorn لوصف الشركات الصاعدة التي يبلغ رأسمالها مليار دولار أو أكثر، وراهنا يوجد أكثر من ألف شركة ناشئة في العالم، وتصل بعض التقديرات بالعدد إلى 1358 شركة تجاوزت قيمة كل واحدة منها مليار دولار أمريكي، من بينها نحو 132 شركة فقط في أوروبا، في الوقت نفسه فإن الولايات المتحدة لديها ما يقرب من تسعة اضعاف عدد الشركات وحيدة القرن الموجودة في أوروبا.

وتدفع تلك الحقائق إلى التساؤل لماذا لا تنتج أوروبا ما يكفي من أحاديات القرن مقارنة بحجمها الاقتصادي؟

الدكتورة كريستين بوري أستاذة الاقتصاد الأوروبي في جامعة أكسفورد تعلق لـ"الاقتصادية" قائلة "أوروبا لا تنتج سوى 9 في المائة من الشركات أحادية القرن في العالم وذلك وفقا لقائمة كرانش بايز، وهناك قائمة طويلة من الأسباب وراء ذلك أبرزها أن الشركات الأوروبية الناشئة لا تولد عالمية مقارنة بالشركات الأمريكية على سبيل المثال".

وتضيف "الشركات الأمريكية تولد عالمية، حتى وإن لم تدخل أسواقا جديدة فإن عقليتها ذات طبيعة كونية، أما الشركات الأوروبية تركز أكثر على الأسواق المحلية".

تلك الرؤية بين أن تولد "عالمية" وأن تركز على "السوق المحلية" تكشف عن اختلاف ثقافي ينعكس على القدرة على تأسيس الشركات أحادية القرن، فنهج السوق المحلية يجعل الراغبين في تأسيس شركات أحادية القرن أقل طموحا وأكثر نفورا من المخاطرة، وفي الأغلب ما يدفعهم ذلك إلى الاستثمار في هياكل اقتصادية مصممة لحماية خسائرهم.



نقص المواهب أو المهارات



الخبير الاستثماري إل. دي. ماكس لا يرجع تدني مستوى الربحية إلى نقص المواهب أو المهارات في الأسواق الأوروبية وإنما إلى عوامل أخرى.

ولـ"الاقتصادية" يقول "أحد أساسيات النمو هو أن يكون لديك الفريق المناسب، والتحدي الرئيس الذي يواجه الشركات الناشئة سريعة النمو هو ضمان قدرة الموظفين المختلفين على العمل بفاعلية مع بعضهم بعضا، فعندما تبدأ شركة ناشئة في التوسع لتشمل عدة مئات أو حتى آلاف أو عشرات الآلاف من الموظفين فإن إحدى أكثر الطرق فاعلية لتبسيط إجراءات العمل هي تكوين ثقافة القيمة في الفريق، فغياب ثقافة القيمة الموحدة يكلف كثيرا من الوقت الثمين".



ارتفاع أسعار الفائدة



يرى سكوليون ماثيو المحلل المالي في بورصة لندن أن ارتفاع أسعار الفائدة جعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة لشركات رأس المال الاستثماري التي تمول الشركات الناشئة.

ويقول لـ"الاقتصادية" إنه "تم رفع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة والقارة الأوروبية لمواجهة التضخم، وذلك جعل رأس المال الاستثماري أقل جاذبية نسبيا مقارنة بمجرد استثمار الأموال النقدية في السندات أو الودائع البنكية، ومن ثم انخفضت تدفقات رأس المال إلى الشركات الخاصة المدعومة بالمشاريع، ما أدى إلى انخفاض التقييمات المتعلقة بالشركات أحادية القرن ومن ثم الإقبال على أسهمها في البورصات الأوروبية".





صعوبات مؤقتة



يدفع هذا المنطق التحليل ببعض الخبراء ومن بينهم الدكتورة ماريا أديسون أستاذة الاقتصاد الكلي في جامعة باث إلى القول لـ"الاقتصادية"، إن "زيادة أعداد الشركات أحادية القرن في أوروبا يواجه صعوبات ذات طبيعة مؤقتة مرتبطة بالأزمة الاقتصادية الأوروبية في الوقت الراهن، وغير مرتبطة بالهيكل الاقتصادي الأوروبي".

وتضيف "تتمتع القارة الأوروبية بخبرات ضخمة في جميع المجالات خاصة المجالات التي تتركز فيها تلك الشركات وتحديدا قطاع التقنية المتقدمة، وجميع الحكومات الأوروبية تدرك أهمية الشركات أحادية القرن كرافعة للنمو الاقتصادي، ولهذا فإن عدم زيادة أعداد الشركات أحادية القرن يعود لأسباب مؤقتة ستزول مع عودة معدلات النمو في أوروبا إلى الانتعاش".