"جازبروم" الروسية: خفض إمدادات "أوبك+" سيحقق التوازن في السوق

قال ألكسندر ديوكوف الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم نفط الروسية، اليوم، إن سوق النفط العالمية سجلت فائضا طفيفا.

وبحسب "رويترز"، توقع ديوكوف أن يحقق خفض الإمدادات الذي تنفذه مجموعة "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، اعتبارا من بداية يناير الحالي التوازن في السوق.

وأقرت "أوبك+" في نوفمبر الماضي خفضا طوعيا للإنتاج بإجمالي 2.2 مليون برميل يوميا خلال الربع الأول من العام الجاري، وتقود السعودية الخفض بنحو مليون برميل يوميا. ومن المقرر أن تعقد لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بـ "أوبك+" اجتماعا الخميس المقبل.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، إن الإمدادات المتوقعة خلال 2024 تبدو في حالة جيدة مع الأخذ في الحسبان الصراع في الشرق الأوسط والمخاوف التي يثيرها بشأن الإمدادات.

وذكرت الوكالة، أنه من المرجح أن تسجل سوق النفط فائضا في الإمدادات، إن انتهت تخفيضات الإنتاج من "أوبك+" بحلول الربع الثاني من العام كما هو مقرر.