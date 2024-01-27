أكبر سفينة سياحية في العالم تعمل بالغاز الطبيعي المسال تنطلق في رحلتها الأولى

تنطلق أكبر سفينة سياحية في العالم والتي تعمل بالغاز الطبيعي المسال في رحلتها الأولى اليوم السبت.

ووفقا لرويترز، تُبحر "أيقونة البحار" التابعة لشركة رويال كاريبيان إنترناشيونال من ميامي. وهي مؤلفة من 20 طابقا وتتسع لثمانية آلاف راكب مستفيدة من تزايد الإقبال على الرحلات البحرية.

وتستخدم السفن السياحية مثل أيقونة البحار محركات منخفضة الضغط وثنائية الوقود، وتقول رويال كاريبيان إن سفينتها الجديدة أكثر كفاءة بنحو 24 في المائة من متطلبات المنظمة البحرية الدولية فيما يتعلق بانبعاثات الكربون.

وقال جوها كيتولا مدير البحث والتطوير والهندسة في شركة وارتسيلا التي طورت محركات السفينة السياحية الجديدة إن المحركات تحول الغاز الطبيعي إلى طاقة بداخل أسطوانة حيث "يجري التأكد من تحويل كل الغاز الطبيعي إلى طاقة".

وأضاف كيتولا أن الغاز الذي لا يتحول إلى طاقة يمكن أن يتسرب إلى الغلاف الجوي في أثناء عملية الاحتراق وأن تكنولوجيا محركات الغاز الطبيعي التي تصنعها "وارتسيلا" ينبعث منها غاز ميثان أقل بنسبة 90 في المائة عما كانت تنتجه قبل 20 إلى 30 عاما.

ويجري تصميم السفن السياحية الحديثة للعمل بزيت الغاز البحري التقليدي أو الغاز الطبيعي المسال، أو بدائل مثل الغاز الطبيعي المسال الحيوي الذي لا يمثل سوى جزء صغير من استهلاك الوقود في الولايات المتحدة.