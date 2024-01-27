"المستقبل" تخوض انتخابات مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعودية بقائمة شبابية تواكب التحولات الإعلامية والرقمية

يتنافس 13 مرشحا ومرشحة من المؤثرين في المجال الإعلامي في قائمة "المستقبل" لترشيح نفسها لعضوية مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين 2024 غدا الأحد.

وتخوض قائمة "المستقبل" الشابة المكونة من سبعة رجال وست نساء المنافسة مع زملائهم الآخرين، لنيل مقاعد عضوية الهيئة، حيث جمعهم حب المهنة والشغف، إضافة إلى التسلح بأدوات المستقبل لخدمة الإعلام السعودي وزملاء المهنة ليواكب التحولات الرقمية.

ويتضمن برنامج المستقبل الانتخابي عدة أهداف تصب في مصلحة القطاع والعاملين فيه، منها مراعاة مصالح أعضاء الهيئة من الإعلاميين والدفاع عن حقوقهم الأدبية والنظامية مع توفير فرص عمل للأعضاء، وتطوير قدراتهم المهنية، وتحسين حقوقهم المالية والإدارية، والعمل على صيانة حقوقهم من الفصل التعسفي.

وتتناول "الاقتصادية" سيرة مختصرة عن كل مرشح من قائمة المستقبل:



فيصل جلال عباس

يشغل الزميل فيصل بن جلال عباس منصب رئيس تحرير صحيفة "عرب نيوز" السعودية الصادرة باللغة الإنجليزية منذ سبتمبر 2016، وقد أشرف منذ ذلك الوقت على إدارتها وإعادة هيكلتها وتحولها الرقمي، وإعادة إطلاقها كوسيلة إعلام دولية بلغات ومنصات مختلفة.

عباس حاصل على بكالوريوس في التسويق من الجامعة اللبنانية الأمريكية، وماجستير في الاتصالات التسويقية من جامعة ويست في لندن. وهو أيضا خريج برنامج التعليم التنفيذي في كلية كنيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد الأمريكية، حيث درس القيادة الدولية والسياسة.

وبدأ الزميل عباس مسيرته الإعلامية عام 1999مراسلا في قسم الأخبار بتلفزيون المستقبل، وعمل صحافيا في جريدتي الحياة والشرق الأوسط، حيث أسس وأشرف على ملحق الإعلام.

وتولى في 2012 رئاسة تحرير موقع قناة العربية باللغة الإنجليزية في دبي، واستمر في ذلك المنصب إلى حين توليه رئاسة تحرير "عرب نيوز" 2016‏.



ممدوح المهيني

شغل ممدوح المهيني منصب مدير قناتي "العربية" و"الحدث" وعدد من المهام الصحافية خلال مشواره المهني، الذي امتد نحو 20 عاما، أبرزها في صحف "الرياض" و"إيلاف" و"الشرق الأوسط" التي عمل مراسلا لها في العاصمة الأمريكية واشنطن لأعوام عدة.

والزميل المهيني خريج "جامعة جورج ميسون" بالولايات المتحدة الأمريكية، أشرف وأدار عديدا من الصحافيين من خلال تعزيز بيئة من التعاون والتميز.



محمد البيشي

يتمتع الزميل البيشي رئيس تحرير صحيفة "الاقتصادية"، بخبرة تزيد على 20 عاما في مجال الصحافة الاقتصادية والنفطية.

ويحمل درجة البكالوريوس في الإعلام تخصص صحافة، ودبلوما عاليا في إدارة التسويق من معهد الإدارة العامة، ولديه عدة دورات متخصصة في اللغة الإنجليزية، ومجال تخصصه منها دورة في الإعلام المالي والاقتصادي، ودورة في الإعلام النفطي.

وعمل البيشي سابقا رئيسا لقسم الاقتصاد في صحيفة "الشرق الأوسط" في لندن لمدة ثلاثة أعوام ومساعدا لرئيس تحرير صحيفة "الاقتصادية" لنحو خمسة أعوام، كتب خلالها عدة مقالات للصحيفتين.



عضوان الأحمري

بدأ عضوان محمد الأحمري الذي يشغل رئيس تحرير "إندبندنت عربية"، مسيرته الصحافية عام 2002 بصحيفة الوطن السعودية، ثم عمل في صحيفتي "الحياة" و"الشرق الأوسط".

والزميل الأحمري حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود، والماجستير في وسائل الإعلام الرقمية من جامعة مدينة نيويورك الأمريكية عام 2012.

ويقدم الأحمري برنامج "المدار" على قناة الشرق للأخبار. كما عمل مراسلا لقناة أوربت الفضائية من السعودية، ورئيسا لتحرير برنامج الأسبوع في ساعة على قناة روتانا خليجية، إلى جانب عمله في الصحافة الورقية والإلكترونية.



نور بنت أسامة نقلي

تدرجت الزميلة نورة نقلي في العمل الصحافي حتى وصلت لنائب رئيس تحرير صحيفة "عرب نيوز"، حيث تميزت في إجراء عديد من الحوارات والتغطيات الصحفية الخاصة.

وانضمت إلى الصحيفة في شهر "أكتوبر" 2017 كواحد من كبار مراسليها. وعملت قبل ذلك في وزارة الخارجية السعودية لثلاثة أعوام. كما عملت مراسلة في صحيفة "سعودي جازيت".



زيد بن كمي

زيد بن كمي نائب رئيس تحرير "الشرق الأوسط"، تقلد سابقا عديدا من المناصب التحريرية كمساعد لرئيس تحرير "الشرق الأوسط" ومدير قسم الاقتصاد في صحيفة "الشرق الأوسط"، إضافة إلى عمله كمدير لتحرير الصحيفة في المملكة بين عامي 2009 و2014.

ويتمتع الزميل زيد بن كمي بخبرة واسعة في الصحافة المكتوبة والمرئية، إضافة إلى تخصصه بالاقتصاد ومشاركته اللامعة في العديد من المؤتمرات الدولية.



مي الشريف

تشغل مي الشريف مساعدة لرئيس تحرير "إندبندنت عربية"، حيث تولت عديدا من المهام التحريرية آخرها الإشراف على مكتب الصحيفة بالرياض. وعملت بإدارة المحتوى الإبداعي وأنجزت برامج إبداعية ووثائقيات وأشرفت على حسابات التواصل الاجتماعي للصحيفة، فكانت جزءا مهما من مراحل تكوين الصحيفة وتطويرها.



لمى الشثري

لمى الشثري حاصلة على درجة الماجستير في التسويق والاتصال من جامعة Middlesex University Dubai، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الترجمة من جامعة الملك سعود.

وعملت الشثري في الصحافة والتحرير لأكثر من عشرة أعوام، وخاصة في مجال الإعلام الرقمي، كان آخرها مديرة المحتوى الرقمي في مجلة "هي".



بشرى الربيعة

تشغل بشرى الربيعة أمين اللجنة التحضيرية للمؤتمر الصحافي الدوري للتواصل الحكومي. وعملت في عديد من الصحف والقنوات، حيث كانت مراسلة صحافية في "إندبندت عربية"، ومعدة برامج في sbc.

علي الحازمي

يرأس الزميل علي الحازمي صحيفة "سبق" من عام 2013 حتى الآن، حيث يعد من مؤسسي الصحيفة عام 2007. وعمل الحازمي الحاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود بالرياض في الإشراف على العديد من المواقع الإلكترونية، ورئيسا للعديد من اللجان الإعلامية.

حامد الشهري

بدأ الزميل حامد الشهري رئيس تحرير منصة سعودية "ديبيديا" عمله الصحفي عام 2004 محررا في صحيفة الوطن حتى 2012، لينتقل بعدها محررا اقتصاديا في صحيفة الاقتصادية، ثم في 2014 مديرا لصحيفة مكة المكرمة في المنطقة الشرقية والخليج.

والزميل الشهري حصل على عدة دورات صحفية متخصصة داخـل الممـلكة وخـارجها، حيث أسندت إليه تغطية بعض الملفات الأمنية والاقتصادية، وتغطية أحداث خارج السعودية.



فاطمة العوفي

عملت العوفي الحاصلة على بكالوريوس في علم الاجتماع، كمراسل ميداني في عديد من الصحف السعودية. كما عملت مدير مراكز التواصل الرقمي في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.



ذكرى العطيوي

متخصصة في مجال الإعلام والعلاقات العامة، حاصلة على ماجستير في الإعلام من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. عملت كمنتج برامج في هيئة الإذاعة والتلفزيون منذ 2011 حتى الآن.