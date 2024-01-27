توقعات بكسر "فورمولا إي" إيرادات الموسم الأعلى

توقع رياضيون مشاركون في الجولة الثانية والثالثة من بطولة العالم أي بي بي للفورمولا إي لعام 2024 في الدرعية التاريخية، أن تكسر إيرادات الموسم العاشر، إيرادات النسخة الأعلى في تاريخ البطولة عام 2022.

وبلغت إيرادات الرعاية السنوية للموسم التاسع من منافسات البطولة العالم لعام 2023، وفقا لموقع "GlobalData" البريطاني لتحليل البيانات والاستشارات بنحو 121.5 مليون دولار، عبر 16 شريكًا.

ووفقاً لتقريرها المالي السنوي للعام المنتهي في 30 سبتمبر 2022، حطمت الـ "فورمولا أي" سجل إيراداتها، وحصلت في موسمها الثامن على إيرادات بلغت 181 مليون يورو، فيما حققت إيرادات موسم البطولة السابع 142.84 مليون يورو، والموسم السادس 161.53 مليون يورو.

وانطلقت منافسات الموسم العاشر من البطولة مطلع العام الجاري من العاصمة المكسيكية "مكسيكو" التي احتضنت الجولة الافتتاحية، فيما تستضيف حاليا الدرعية التاريخية في العاصمة الرياض، وذلك للمرة السادسة على التوالي في تاريخ البطولة الجولتين الثانية والثالثة.

وتنقسم مصادر إيرادات الدخل السنوية لـ "فورمولا أي" من ثلاث جهات، هي: حقوق النقل الإعلامي، الشركاء الرئيسيون، والرعاة.

وتملك 14 جهة إعلامية حقوق النقل التلفزيوني والرقمي لـ "فورمولا أي"، وهي: قناة ستان الرياضية الأسترالية، قناة "أو أر أف" النمساوية، قناة بانديرانتس البرازيلية، فوكس سبورتس البريطانية، شبكة التلفزيون الكندية TVA، قناة ديسكفري فيلوسيتي الكندية، صحيفة ليكيب الفرنسية، مجموعة ميدياسيت الإعلامية الإيطالية، مجموعة إليفن سبورتس البريطانية، القناة الرابعة البريطانية، وتلفزيون "سي بي اس" الأمريكي.

كما ضم قطاع الرعاة للمسابقة الكهربائية والبالغ عددهم 17 راعيا، كلا من: صندوق الاستثمارات العامة، الخطوط السعودية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".