الرئيس التنفيذي لـ "دويتشه بنك" يحذر من مخاطر على اقتصاد ألمانيا

حذر كريستيان سوينج الرئيس التنفيذي لمصرف دويتشه بنك الألماني، من مخاطر التطرف اليميني المتزايدة في البلاد، وبشكل خاص على الاقتصاد.

وشهدت ألمانيا خلال الأيام الماضية مظاهرات مناهضة لليمين المتطرف شملت أنحاء البلاد. وقال سوينج: "يجب ألا يكون للكراهية والعنصرية مكان في بلادنا". وأضاف أنه من منظور اقتصادي، هناك أيضا أسباب كثيرة لاتخاذ موقف ضد هذا التطرف.

ووفقا للألمانية، قال سوينج: "المستثمرون الأجانب أيضا ينخرطون في ألمانيا بسبب قيمها وهياكلها الديمقراطية الموثوقة، ويتساءلون بالفعل عما إذا كان بإمكانهم الثقة بها على المدى الطويل".

وذكر الرئيس التنفيذية لـ "دويتشه بنك" أنه إضافة إلى ذلك، لن تستطيع ألمانيا التغلب على النقص في العمالة الماهرة "إلا إذا صرنا وجهة جاذبة للعمالة المؤهلة القادمة من الخارج". وشدد على أن التفكير في خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي بـ(ديكسيت)، كما انسحبت المملكة المتحدة (بريكست)، محض "هراء اقتصادي وغير مدروس". وأوضح أن العواقب السلبية لانسحاب بريطانيا على الاقتصاد البريطاني واضحة للغاية، مضيفا أن أوروبا هي "أعظم ورقة رابحة لدينا في المنافسة العالمية".