توقعات قاتمة من "إنتل" تنهي سلسلة الارتفاعات القياسية لـ"ستاندرد آند بورز" 

أنهى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الجمعة سلسلة إغلاقات على ارتفاع قياسي استمرت خمسة أيام على التوالي، مع تراجع أسهم شركة إنتل بعد توقعات قاتمة للإيرادات، بينما أظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية أن التضخم معتدل.

وحتى مع إغلاق مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك الجلسة على انخفاض، سجلت المؤشرات الثلاثة جميعا مكاسب لثالث أسبوع على التوالي لتتقدم بذلك في 12 أسبوعا من أصل 13.

ووفقا لـ"رويترز"، تراجع ستاندرد آند بورز 500 بواقع 4.09 نقطة أو 0.08 في المائة لينهي الجلسة عند 4890.07 نقطة.

وخسر ناسداك المجمع 55.13 نقطة أو 0.36 في المائة إلى 15454.89 نقطة، بينما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 56.15 نقطة أو 0.15 في المائة إلى 38105.28 نقطة.