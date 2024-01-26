3 شركات عالمية تبحث الاستثمار في تقنيات الخدمات المصرفية السعودية

يقود مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك، وفدا إلى الرياض خلال الفترة من 29 إلى 31 يناير، مكونا من 30 مستثمرا وخبيرا في شركات التكنولوجيا المالية في المملكة المتحدة، وذلك في ظل النمو السريع للقطاع في منطقة الخليج.

وقال لـ"الاقتصادية" كريس إينيس هوبكنز، المدير التنفيذي لـSBJBC في المملكة المتحدة: إن هذه البعثة البريطانية الثانية من نوعها للتكنولوجيا المالية التي يقودها مجلس الأعمال السعودي البريطاني إلى السعودية، مشيرا إلى أن هذا الوفد يعد بين أكبر البعثات التي تزور المنطقة من القطاع.

البرنامج الذي يستمر ثلاثة أيام، يتضمن اجتماعات مع أصحاب المصلحة الرئيسين والشركاء المحتملين، وجلسات نقاش تفاعلية وعروض تقديمية من قبل الشركات الناشئة الرائدة في السعودية والمملكة المتحدة.

كريس أوضح أن المملكة المتحدة تظل ثاني أكبر مركز عالمي للتكنولوجيا المالية بعد الولايات المتحدة وسوق التكنولوجيا المالية الأوروبية الرائدة باستثمار 5.1 مليار دولار عبر 409 صفقات في 2023.

وتعمل نحو 2500 شركة في مجال التكنولوجيا المالية في المملكة المتحدة مع تزايد عدد التخصصات سنويا، بما في ذلك تقنيات الدفع الرقمية والخدمات الإسلامية للتكنولوجيا المالية.

وبحسب كريس، من أبرز الشركات التي ستحضر إلى السعودية Wise وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية في المملكة المتحدة والعالم، ولديها أكثر من 16 مليون عميل، ومختصة في تحويلات الدفع عبر الحدود.

وذلك إضافة إلى Outward VC وهو صندوق لرأس المال الاستثماري يعمل على تمكين الشركات الناشئة التي تسعى إلى أن تصبح أهم شركات التكنولوجيا المالية في العالم.

وأيضا Paymentolog وهي عبارة عن منصة لإصدار ومعالجة البطاقات تساعد البنوك وشركات التكنولوجيا المالية على إطلاق منتجات الدفع بالبطاقات المبتكرة والآمنة والمرنة في غضون أسابيع.

الوفد سيلتقي أيضا ممثلي البنك المركزي السعودي وهيئة أسواق المال في اجتماع ستنظمه شركة Fintech Siudi.

وأشار كريس إلى أن الخدمات المصرفية الجديدة التي يمكن لهذه الشركات تقديمها، تدخل في المعاملات عبر الحدود، والمدفوعات عبر الهاتف الجوال، وإدارة الثروات والمعاشات التقاعدية.

وحول حجم الاستثمارات المتوقعة في القطاع، ذكر أن الأرقام غير متوافرة حاليا لكن تم إنشاء عديد من الشراكات، كالتي بين Wise وبنك ساب، وبين K Trade والأهلي كابيتال، على سبيل المثال.

واحتلت السعودية المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث حجم رأس المال الاستثماري في 2023، مع نمو نسبته 33 في المائة في 2023 إلى إجمالي قياسي قدره 1.4 مليار دولار.

كما تسير الآن على الطريق الصحيح لتصبح رائدة إقليمية في مجال التكنولوجيا المالية الذي يمثل ما بين 60-70 في المائة من تدفق الصفقات في المراحل المبكرة.

من جهته، قال بيتر أشبي مدير التجارة والاستثمار في السفارة البريطانية في الرياض ونائب المفوض التجاري البريطاني في الشرق الأوسط: نحن متحمسون دائما لهذا النوع من الاستضافة ونرحب بوفد المملكة المتحدة للتكنولوجيا المالية إلى السعودية.

وأضاف: "من الواضح أن أعمال التكنولوجيا المالية في السعودية تنمو بسرعة، وتهدف إلى أن تصبح مركزا للتكنولوجيا المالية في المنطقة، إذ تستهدف 525 شركة في مجال التكنولوجيا المالية بحلول 2030، بما يسهم بنحو 13.3 مليار ريال في الناتج المحلي (2.8 مليار جنيه استرليني).