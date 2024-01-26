استراتيجية سعودية لمزاحمة اللاعبين في سوق التقنية الحيوية البالغة 1.55 تريليون دولار

قد تدفع الاستراتيجية السعودية للتقنية الحيوية إلى تغيير خريطة اللاعبين في سوق عالمية تبلغ 1.55 تريليون دولارفي عام 2023، إذ تستهدف أن تصبح السعودية مركزا إقليميا رائدا في مجال التقنية الحيوية في منطقة الشرق الأوسط بحلول 2030 وعالميا بحلول 2040.

ومن المتوقع أن تنمو السوق عالميا بمعدل نمو سنوي مركب 13.96 في المائة من عام 2024 إلى عام 2030، ليبلغ حجم السوق 1.76 تريليون دولار في 2024 و3.88 تريليون دولار في 2030.

وبحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية" التي استندت إلى بيانات الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية في السعودية، وشركات أبحاث ودراسات السوق "جراند فيو ريسيرش" و"ذا بيزنش ريسيرش"، "بريسدنس ريسيرش"، فالسعودية ضمن أبرز اللاعبين في القطاع حاليا، ومن المستهدف أن تأخذ دورا أكبر إقليميا وعالميا بحلول 2030 و2040.

ومن المستهدف بحسب الاستراتيجية، بلوغ مساهمة قطاع التقنية الحيوية في الناتج المحلي غير النفطي 3 في المائة بتأثير قيمته 130 مليار ريال بحلول 2040، وإضافة 11 ألف وظيفة بحلول 2030 و55 ألف وظيفة بحلول 2040.



مفهوم التقنية الحيوية



التقنية الحيوية هي فرع من فروع العلوم التي تقوم بتطوير أو إنشاء المنتجات باستخدام الأنظمة البيولوجية أو الكائنات الحية أو عناصر منها.

وتشمل التقنية الحيوية حاليا مجموعة واسعة من المجالات مثل الكيمياء الحيوية وعلم الوراثة والبيولوجيا الجزيئية، وفي كل عام، يتم تطوير تقنيات ومنتجات جديدة في مجالات مثل التكنولوجيا الحيوية الطبية والزراعية والصناعية.

وتشير الدراسات الدولية إلى أن جائحة كوفيد-19 أثرت إيجابيا على سوق التقنية الحيوية من خلال زيادة الفرص والتقدم في تطوير الأدوية وتصنيع اللقاحات لهذا المرض.

على سبيل المثال، في عام 2021، تم إنتاج أكثر من 11 مليار جرعة من لقاح كوفيد-19 على مستوى العالم، ما أدى إلى تطعيم نحو نصف سكان العالم في غضون عام واحد.

علاوة على ذلك، أدى نجاح لقاحات mRNA وتسريع عمليات الموافقة إلى زيادة في الإيرادات المرتبطة باللقاحات، كما يتضح من توليد إيرادات مجمعة تبلغ 31 مليار دولار في عام 2021 من لقاحات Moderna وPfizer/BioNTech وJohnson & Johnson.



أبرز اللاعبين



ومن بين أبرز اللاعبين عالميا مع السعودية: الولايات المتحدة، كندا، ألمانيا، المملكة المتحدة، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، الدنمارك، السويد، النرويج، اليابان، الصين، الهند، كوريا الجنوبية، تايلاند، أستراليا، البرازيل، المكسيك، الأرجنتين، جنوب إفريقيا، الإمارات، الكويت.



المناطق المؤثرة



وتعد أمريكا الشمالية أكبر سوق للتقنية الحيوية مستحوذة على 41.4 في المائة من الإيرادات في السوق خلال 2023، بينما السوق الأسرع نموا هي منطقة آسيا والمحيط الهادئ.



أبرز الإستخدامات



وخلال 2023، سيطرت الصحة على نصف سوق التقنية الحيوية تقريبا، لتكون الأكبر قطاعيا، ثم الأغذية والزراعة كثاني القطاعات.



زيادة الطلب



من المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد على الحلول السريرية لعلاج الأمراض المزمنة مثل السرطان والسكري والضمور البقعي المرتبط بالعمر وجميع أشكال التهاب المفاصل تقريبا إلى تعزيز السوق.

تقوم الشركات الكبرى بدراسة وتطوير منتجات جديدة لعلاج مرض السكري والاضطرابات العصبية، مثل مرض باركنسون وألزهايمر، وأنواع مختلفة من السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتزايد الطلب على أدوات التكنولوجيا الحيوية للتطبيقات الزراعية بما في ذلك التكاثر الدقيق، والتربية الجزيئية، وزراعة الأنسجة، وتربية النباتات التقليدية وتطوير المحاصيل المعدلة وراثيا، من بين أمور أخرى، أدت إلى تعزيز نمو السوق.

علاوة على ذلك، تشهد المحاصيل المعدلة وراثيا والبذور المقاومة لمبيدات الأعشاب والحشرات شعبية متزايدة وتسهم في نمو السوق.



وحدة التحليل المالي