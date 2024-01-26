«سڤن» تنشئ أول منطقة ترفيهية في العالم لسباقات «فورمولا إي»

أعلنت شركة مشاريع الترفيه السعودية "سڤن" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اليوم شراكتها الجديد مع "فورمولا إي" لإنشاء وتطوير أول منطقة ترفيهية في العالم لسباقات الكارتنج من "فورمولا إي" ضمن عدد من وجهات سڤن الترفيهية حول المملكة العربية السعودية.

وتم إعلان الشراكة في مقر بطولة العالم لسباق "إي بي بي إي فورمولا إي" للسيارات الكهربائية التي ستقام يومي الجمعة والسبت في الدرعية التاريخية. وأسست سباقات "فورمولا إي" لتغيير الوضع الراهن لسباقات السيارات من خلال الجمع بين الابتكار والأداء العالي والاستدامة بإنشاء رياضة للسيارات الكهربائية الفريدة، مصممة للترفيه عن جيل جديد من عشاق رياضة تتخطى التقاليد والتوقعات.

وسيتم إنشاء منطقة الكارتنج في أربع وجهات ترفيهية لشركة سڤن في كل من الرياض وجدة والدمام وأبها، وتقدم كل وجهة مجموعة متنوعة من سيارات الكارتنج المخصصة للبالغين وللصغار، إلى جانب السيارات الثنائية، ما يضمن تجربة ترفيهية آمنة ومميزة للجميع. حيث تحتضن كل وجهة من وجهات سڤن الترفيهية مسارات سباق بطول 400 متر، وتوفر مسافات طويلة للقيادة لتقدم بذلك للزوار تجربة سباق غير مسبوقة.

وتستثمر "سڤن" أكثر من 50 مليار ريال لبناء 21 وجهة ترفيهية ستوفر تجارب فريدة ومبتكرة عالمية المستوى، إضافة إلى شراكات عالمية ضمن القطاع وستقام مشروعاتها المقبلة في 14 مدينة عبر السعودية هي: الرياض، والخرج، ومكة المكرمة، وجدة، والطائف، والدمام، والخبر، والأحساء، والمدينة المنورة، وينبع، وأبها، وجازان، وبريدة، وتبوك.