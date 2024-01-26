"تاسي" يستعيد أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2022 وفرص الاستمرار ممكنة

استعادت الأسهم السعودية أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2022 لتغلق عند 12161 نقطة، حيث ارتفعت خلال الأسبوع 202 نقطة بـ1.69 في المائة.

جاء ذلك وسط ارتفاع معظم القطاعات والأسهم، رغم تراجع نشاط السوق، إذ انخفضت السيولة خمسة مليارات ريال لتصل إلى 38.7 مليار ريال.

معظم النتائج المالية للشركات لم تظهر بعد، في وقت تترقب فيه السوق معطيات جديدة محفزة، ومع ذلك لاتزال فرص استمرار الارتفاع ممكنة فنيا حتى مستويات 12250 نقطة.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام الأسبوع عند 12010 نقطة، حيث كانت أعلى عند 12198 نقطة رابحا 2 في المائة، بينما الأدنى عند 11984 نقطة، وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 12161 نقطة مرتفعا 202 نقطة بنحو 1.69 في المائة.

وتراجعت السيولة 11 في المائة بواقع خمسة مليارات ريال، لتصل إلى 38.7 مليار ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 17 في المائة بنحو 295 مليونا إلى 1.4 مليار سهم متداول. أما الصفقات فانخفضت 368 ألف صفقة بنسبة 14 في المائة، لتصل إلى 2.3 مليون صفقة.



أداء القطاعات



تراجعت أربعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، حيث تصدر المتراجعة إنتاج الأغذية بنحو 2.2 في المائة، ثم الطاقة 0.94 في المائة، وحل ثالثا المرافق العامة بـ0.39 في المائة.

تصدر المرتفعة الأدوية بـ9.3 في المائة، ثم إدارة وتطوير العقارات 4.5 في المائة، وحل ثالثا الرعاية الصحية بـ4.5 في المائة.

وكان الأعلى تداولا البنوك 18 في المائة بقيمة 6.9 مليار ريال، ثم المواد الأساسية بنحو 14 في المائة بقيمة 5.3 مليار ريال، وحل ثالثا "الطاقة" بنحو 12 في المائة بقيمة 4.5 مليار ريال.



أداء الأسهم



تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا تكوين بنحو 21 في المائة ليبلغ 20 ريالا، يليه سمو بـ18 في المائة ليصل إلى 47.80 ريال، وحل ثالثا سهم جمجوم فارما 14 في المائة حيث أغلق عند 142.40 ريال.

في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "إم بي سي" بواقع 12 في المائة ليغلق عند 58.40 ريال، يليه ميدغلف بـ4 في المائة إلى 13.82 ريال، وحل ثالثا سهم صافولا بـ3.9 في المائة إلى 44.55 ريال.

وكان الأعلى تداولا أرامكو بقيمة 2.6 مليار ريال، يليه سال بقيمة 2.6 مليار ريال، وحل ثالثا الراجحي بقيمة 2.3 مليار ريال.





"نمو"



زادت السوق الموازية "نمو" خلال الأسبوع 631 نقطة بواقع 2.6 في المائة إلى 25248 نقطة.

وارتفعت قيمة التداول 16 في المائة ما يعادل 17 مليونا إلى 125 مليون ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 1.5 في المائة ما يعادل 137 ألف سهم لتبلغ تسعة ملايين سهم متداول، بينما تراجعت الصفقات 1.2 في المائة بنحو 153 صفقة لتصل إلى 12.4 ألف صفقة.

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا شور بنحو 17 في المائة ليبلغ 49 ريالا، يليه لدن بـ11 في المائة ليصل إلى 6.65 ريال، وحل ثالثا سهم آيكتك 7.2 في المائة حيث أغلق عند 4.30 ريال.

في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الوطنية للبناء والتسويق" بواقع 14 في المائة ليغلق عند 258 ريالا، يليه أقاسيم بـ8.8 في المائة إلى 62 ريالا، وحل ثالثا سهم ملان بـ8 في المائة إلى 4.94 ريال.





وحدة التحليل المالي