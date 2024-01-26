420 مليون يورو إنفاق كلوب مع ليفربول خلال 9 أعوام

بعد تسعة أعوام وأربعة ألقاب كبرى، تلقت جماهير ليفربول الإنجليزي صدمه بقرار المدرب الألماني يورجن كلوب (56 عاما) رحيله نهاية الموسم وقبل عام من نهاية عقده مع النادي الذي استلم الإشراف عليه منذ 2015.

وسيبقى اسم المدرب السابق لماينتس وبوروسيا دورتموند خالداً في تاريخ ليفربول، بعدما منحه في 2020 لقب الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 1990، وأهداه لقب دوري أبطال أوروبا عام 2019 ووصل معه إلى النهائي مرتين أيضاً عامي 2018 و2022، إضافة الى إحراز الكأس الإنجليزية (2022) وكأس الرابطة (2022) والكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية (2019)، لكن المدير الألماني الأسطوري قرر الرحيل في نهاية موسم 2023 - 2024 حيث وجه رسالة عاطفية إلى جماهير ليفربول، وقال: "يمكنني أن أتفهم بأنها صدمة لكثير من الناس في هذه اللحظة، طاقتي نفدت".



420 مليون يورو صافي الإنفاق

منذ أن أصبح كلوب مدربا لليفربول في عام 2015، بلغ صافي إنفاق نادي ليفربول على رسوم الانتقالات 420 مليون يورو، ما وضع ليفربول في المركز الثامن فقط في القائمة، خلف مانشستر يونايتد وتشيلسي ومانشستر سيتي وأرسنال وحتى نيوكاسل وتوتنهام ووست هام، وهو ما يؤكد العمل الرائع الذي قام به كلوب في آنفيلد.



سجله .. 464 مباراة في أنفيلد

إلى جانب الألقاب السبعة الكبرى التي فاز بها كمدرب لليفربول، حقق كلوب رقمًا قياسيًا في جميع المسابقات بتدريب ليفربول 464 مباراة لفريق أنفيلد، وفاز في 288 وحقق متوسطًا مثيرًا للإعجاب 2.07 نقطة لكل مباراة في جميع المسابقات، وهذا أعلى بكثير من الرقم القياسي الذي سجله سلفه، حيث بلغ متوسط بريندان رودجرز 1.77 نقطة فقط في المباراة الواحدة كمدرب لليفربول، في حين إن المدربين المتفرغين الذين سبقوه مثل رافا بينيتيز (1.90) وجيرارد أولييه (1.80) ناضلوا أيضا للاقتراب من كلوب.

671 نقطة جمعها في الدوري

منذ وصول كلوب إلى أنفيلد، لم يحصل أي مدرب في الدوري الإنجليزي على نقاط أكثر في الدوري الإنجليزي أكثر منه، الذي جمع 671 نقطة من 317 مباراة في الدوري، ويعد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي المدرب الوحيد الذي يقترب منه، حيث حصل على 668 نقطة في 286 مباراة، لكن المرشح التالي الأفضل هو مدرب نيوكاسل إيدي هاو، الذي حصل على ما يقرب من نصف عدد النقاط التي حصل عليها كلوب في تلك الفترة الزمنية.