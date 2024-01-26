مصادر تستبعد أن تتخذ أوبك+ قرارات بشأن الإنتاج في اجتماع فبراير

قالت مصادر من أوبك+ إن من المرجح أن يقرر التحالف مستويات إنتاج النفط لشهر أبريل والشهور التالية في الأسابيع المقبلة، مضيفة أن اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة يوم الخميس المقبل سيعقد في وقت سيكون من السابق لأوانه فيه اتخاذ قرارات بشأن سياسة الإنتاج.

ووفقا لرويترز، سيجتمع وزراء بارزون من تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، عبر الإنترنت. ومن حق اللجنة الدعوة لاجتماع أوبك+ بكامل أعضائه أو تقديم توصيات بشأن السياسة الإنتاجية.