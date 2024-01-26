"IBM" تتوقع مبيعات وتدفقات نقدية قوية مع خفض الوظائف في 2024

قدمت شركة "إنترناشيونال بيزنس ماشينز" (International Business Machines)، المعروفة اختصاراً بـ"آي بي إم" (IBM)، توقعات إيجابية للإيرادات والتدفقات النقدية خلال 2024، وهي إشارة متفائلة بشأن وتيرة إنفاق الشركة على التكنولوجيا، حتى في ظل توقعها بخفض عدد الوظائف.

قالت الشركة في بيان، يوم الأربعاء، إن التدفقات النقدية الحرة من المتوقع أن تبلغ حوالي 12 مليار دولار خلال العام الحالي. فيما توقع المحللون 10.9 مليار دولار في المتوسط، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ". كما قالت الشركة إن الإيرادات ستنمو بنسبة 5%-6%، فيما توقع المحللون نمو المبيعات بنسبة 3%.

الاهتمام بالذكاء الاصطناعي

ركزت شركة "آي بي إم" في الأعوام الأخيرة على تبسيط عملياتها المتعلقة بالبرمجيات والخدمات، وتخلصت من خدمات البنية التحتية المُدارة وأعمال الطقس والصحة. وأعلنت الشركة الواقعة في أرمونك بنيويورك، أنها ستخفض أيضاً عدد الوظائف بنسبة 1%-3% هذا العام، كما أنها طرحت منتجات جديدة للاستفادة من الاهتمام المتزايد بمجال الذكاء الاصطناعي.