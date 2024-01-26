"IBM" تتوقع مبيعات وتدفقات نقدية قوية مع خفض الوظائف في 2024

قدمت شركة "إنترناشيونال بيزنس ماشينز" (International Business Machines)، المعروفة اختصاراً بـ"آي بي إم" (IBM)، توقعات إيجابية للإيرادات والتدفقات النقدية خلال 2024، وهي إشارة متفائلة بشأن وتيرة إنفاق الشركة على التكنولوجيا، حتى في ظل توقعها بخفض عدد الوظائف.
قالت الشركة في بيان، يوم الأربعاء، إن التدفقات النقدية الحرة من المتوقع أن تبلغ حوالي 12 مليار دولار خلال العام الحالي. فيما توقع المحللون 10.9 مليار دولار في المتوسط، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ". كما قالت الشركة إن الإيرادات ستنمو بنسبة 5%-6%، فيما توقع المحللون نمو المبيعات بنسبة 3%.
الاهتمام بالذكاء الاصطناعي
ركزت شركة "آي بي إم" في الأعوام الأخيرة على تبسيط عملياتها المتعلقة بالبرمجيات والخدمات، وتخلصت من خدمات البنية التحتية المُدارة وأعمال الطقس والصحة. وأعلنت الشركة الواقعة في أرمونك بنيويورك، أنها ستخفض أيضاً عدد الوظائف بنسبة 1%-3% هذا العام، كما أنها طرحت منتجات جديدة للاستفادة من الاهتمام المتزايد بمجال الذكاء الاصطناعي.
في إشارة إلى منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة، قال الرئيس التنفيذي أرفيند كريشنا، في البيان، إن "طلب العملاء على الذكاء الاصطناعي يتسارع، وقد ارتفع سجل أعمالنا الخاص بمنصة واتسونكس (Watsonx) والذكاء الاصطناعي التوليدي بمقدار الضعف تقريباً من الربع الثالث إلى الرابع".
خفض الوظائف في شركات التكنولوجيا
ووفقا لـ "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ" تأتي خطط "آي بي إم" بخفض الوظائف في أعقاب إعلان شركات تكنولوجيا كبرى، مثل "غوغل"، التابعة لـ"ألفابت"، و"أمازون دوت كوم" عن خطوات مماثلة في يناير. قال المدير المالي جيمس كافانو إن "آي بي إم" ستنفق على الأرجح المبلغ نفسه، والذي يبلغ 400 مليون دولار، على إعادة الهيكلة كما فعلت العام الماضي عندما قلصت قوتها العاملة بنحو 3900 وظيفة. ومع ذلك، تواصل الشركة التعيينات لبعض الوظائف، تتوقع أن يظل عدد الموظفين كما هو تقريباً في نهاية العام. يُشار إلى أن "آي بي إم" كانت تضم حوالي 288 ألف موظف في نهاية 2023.
قال كريشنا خلال مؤتمر عبر الهاتف بعد نشر النتائج: "أتوقع أن تكون العديد من الاتجاهات الاقتصادية الكلية لعام 2024 مشابهة لـ2023. كل عميل أتحدث معه يسأل عن كيفية زيادة الإنتاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي وإدارة حزمة التكنولوجيا".
ارتفعت أسهم الشركة بنحو 8% في التداولات الممتدة بعد الإغلاق عند 173.93 دولار في نيويورك. كما قفزت الأسهم بـ23% خلال 12 شهراً الماضية.
كتب أنوراغ رانا، المحلل لدى "بلومبرغ إنتليجنس" أن توقعات التدفقات النقدية "توضح تحسناً أكبر في الكفاءات التشغيلية، ونمواً أساسياً مطرداً. نتوقع تسارع الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات بشكل أكبر في النصف الثاني من العام، ما قد يؤدي إلى تحسن ثابت في نمو الاستشارات".
نتائج جيدة في "آي بي إم"
ارتفعت المبيعات في الربع الرابع بنسبة 4.1% لتصل إلى 17.4 مليار دولار، فيما بلغ الربح، باستثناء بعض البنود، 3.87 دولار للسهم. وكان متوسط تقديرات المحللين للإيرادات 17.3 مليار دولار، والأرباح المعدلة 3.76 دولار للسهم.
زادت إيرادات الاستشارات 6% لتبلغ 5 مليارات دولار، وهو أقل قليلاً من تقديرات المحللين البالغة 5.1 مليار دولار. وركز المستثمرون على ضعف وحدة الأعمال هذه في الأرباع الأخيرة، حيث أثر انعدام اليقين بشأن الاقتصاد على شهية العملاء للمشاريع الكبيرة.
جاءت البرمجيات أيضاً دون التوقعات قليلاً، حيث بلغت 7.5 مليار دولار في الربع المنتهي في 31 ديسمبر، مقارنة بـ7.7 مليار دولار المتوقعة. وسجلت شركة "ريد هات" (Red Hat)، وهي وحدة البرمجيات التي استحوذت عليها "آي بي إم" في 2019، نمواً نسبته 8% في المبيعات، وهي فترة أخرى بطيئة نسبياً بالنسبة لشركة كانت تسجل نمواً أكثر من 20% كل ربع سنوي.
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