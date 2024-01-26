قطر تتساوى مع فرنسا والإمارات وتتفوق على إنجلترا بعد رفع موديز تصنيفها

رفعت وكالة "موديز" لخدمة المستثمرين تصنيف قطر الائتماني، ذات التصنيف المرتفع بالفعل، للمرة الأولى منذ عام 2007، إذ إن الطلب العالمي القوي على الغاز الطبيعي المسال يعزز آفاق الدولة الخليجية على المدى الطويل.

قامت وكالة التصنيف الائتماني برفع قطر درجة واحدة إلى (Aa2)، وهو ثالث أعلى درجة استثمارية، وفقاً لبيان صدر في وقت متأخر من أمس الخميس. وهي الآن على قدم المساواة مع فرنسا وكوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة، فيما تتقدم على المملكة المتحدة.

كما غيرت "موديز" النظرة المستقبلية لقطر من الإيجابية إلى المستقرة، ما يعني أن ترقية أخرى على المدى القصير غير مرجحة. وحصلت قطر على نفس المستوى من قبل وكالة "إس آند بي" للتصنيفات الائتمانية، وبدرجة واحدة أقل من ذلك من قبل وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني.

كتب محللو موديز، بمن فيهم ديفيد روغوفيتش: "تعكس الترقية نظرة موديز بأن التحسن الكبير في المقاييس المالية لقطر، الذي تم تحقيقه خلال الفترة من 2021 إلى 2023، سيستمر على المدى المتوسط". وأضافوا: "ستواصل الحكومة الحفاظ على الحيطة المالية، بما في ذلك الاستمرار في تقليص برنامج الإنفاق على البنية التحتية".