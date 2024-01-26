صندوق الاستثمارات يكمل تسعير طرح سندات بقيمة 5 مليارات دولار

أعلن صندوق الاستثمارات العامة إتمام تسعير طرحه من السندات الدولية البالغة قيمتها خمسة مليارات دولار (18.75 مليار ريال)، ضمن برنامج الصندوق لسندات اليورو الدولية متوسطة الأجل، وبما يتماشى مع استراتيجية الصندوق لتنويع مصادر تمويله.

وبحسب بيان للصندوق، تجاوزت نسبة التغطية 5 أضعاف الإصدار مع طلبات اكتتاب بلغت 27 مليار دولار، وتوزع الطرح على ثلاث شرائح وفق التالي، الأولى بقيمة 1.75 مليار دولار لسندات مدتها خمسة أعوام تستحق عام 2029، والثانية بقيمة 1.75 مليار دولار لسندات مدتها عشرة أعوام، تستحق عام 2034 فيما ستكون الثالثة بقيمة 1.5 مليار دولار لسندات مدتها 30 عاما، تستحق عام 2054.​

وقال فهد السيف، رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في الصندوق: "إن استمرار الطلب المرتفع من المؤسسات الاستثمارية العالمية يؤكد نجاح استراتيجيات الصندوق التمويلية متوسطة المدى، كما يأتي انعكاساً لمتانة الصندوق المالية وقوة تصنيفه الائتماني ودوره كمحرك رئيس للتحول الاقتصادي في المملكة، ومكانته كأحد أكبر الصناديق السيادية العالمية وأكثرها تأثيراً".

وتمثّل القروض وأدوات الدين أحد الموارد الأربعة لتمويل الصندوق الذي يحظى بتصنيف A1 من وكالة موديز للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية، كما يحظى بتصنيف A+ من وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة.