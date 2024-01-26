الذهب يتجه لثاني انخفاض أسبوعي على التوالي وسط قوة الاقتصاد الأمريكي

تتجه أسعار الذهب للانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، وسط قوة الاقتصاد الأمريكي التي أبقت الدولار قرب أعلى مستوياته في أسابيع عدة، فيما يترقب المستثمرون بيانات رئيسة للتضخم من المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.

ولم يطرأ على الذهب في المعاملات الفورية تغيرا يذكر عند 2021.28 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:15 بتوقيت جرينتش. أما العقود الأمريكية الآجلة للذهب فارتفعت 0.2 في المائة إلى 2021.20 دولار.

وخسر كل منهما 0.4 في المائة حتى الآن هذا الأسبوع. وأظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الأمريكي نما بشكل أسرع من المتوقع في الربع الرابع مع تراجع الضغوط التضخمية وسط إنفاق استهلاكي قوي.

ووفقا لـ"رويترز"، فقد ارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المائة على مدار الأسبوع ليحوم قرب أعلى مستوى في ستة أسابيع، ما يجعل المعدن النفيس أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 22.87 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 891.90 دولار، وتراجع البلاديوم 0.5 في المائة إلى 935.89 دولار.