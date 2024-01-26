النفط يغلق مرتفعا 3% بدعم بيانات اقتصادية أمريكية

أغلقت أسعار النفط مرتفعة نحو 3 في المائة اليوم الخميس لتستقر عند أعلى مستوياتها منذ ديسمبر مدفوعة ببيانات اقتصادية قوية بالولايات المتحدة أظهرت نموا أسرع من المتوقع في الربع الأخير مع استمرار تأثير التوتر في البحر الأحمر على التجارة العالمية.



ووفقا لـ"رويترز"، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.39 دولار، أو 2.99 في المائة، إلى 82.43 دولار للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.27 دولار، أو 3.02 في المائة، إلى 77.36 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت 9.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، كما تلقت أسعار النفط دعما من آمال التعافي الاقتصادي في الصين بعدما أعلن البنك المركزي الأربعاء خفضا كبيرا لمتطلبات الاحتياطي لدى البنوك.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي الخميس على أسعار الفائدة عند 4 في المائة دون الإشارة إلى أي إمكانية للتيسير النقدي في وقت قريب.