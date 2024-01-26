ارتفاعات قياسية متواصلة لـ"ستاندرد آند بورز" وسهم "تسلا" يهبط 12%

سجل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 خامس إغلاق قياسي على التوالي اليوم الخميس بعد بيانات أظهرت نموا اقتصاديا قويا في الولايات المتحدة في الربع الرابع مما عزز المعنويات، في حين تراجع سهم شركة تسلا بعد توقعات مبيعات مخيبة للآمال.

ووفقا لـ"رويترز"، دعمت المكاسب موجة صعود بلغ فيها المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مؤخرا مستويات قياسية مرتفعة للمرة الأولى في عامين، وسط تفاؤل بشأن الاقتصاد وأسعار الفائدة المنخفضة، فضلا عن الرهانات على الذكاء الاصطناعي.

وهوى سهم تسلا 12 في المائة إلى أدنى مستوياته منذ مايو 2023 بعد أن حذر الرئيس التنفيذي إيلون ماسك من أن نمو المبيعات سيتباطأ هذا العام على الرغم من تخفيضات الأسعار التي أضرت بهوامشها.

ونما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الرابع بفضل قوة الإنفاق الاستهلاكي، متجاهلا توقعات الركود بعدما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بقوة، لينمو الاقتصاد خلال العام بأكمله 2.5 في المائة.

وقفز ستاندرد آند بورز 500 بواقع 0.53 في المائة لينهي الجلسة عند 4894.16 نقطة.

وصعد ناسداك المجمع 0.18 في المائة إلى 15510.50 نقطة بينما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 0.64 في المائة إلى 38049.13 نقطة.