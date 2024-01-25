60 مليون يورو تضع لامين أغلى أصغر لاعب في العالم

أصبح الإسباني من أصل مغربي لامين جمال مهاجم فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم أغلى أصغر لاعب في العالم من ناحية القيمة السوقية، وبلغت القيمة السوقية للاعب البالغ من العمر 16 عاما 60 مليون يورو، احتل بها المركز الـ 62 في القائمة الذهبية.

وضمت قائمة أغلى لاعبين في العالم لأول 200 لاعب، تسعة لاعبين صاعدين، أعمارهم أصغر من 20 عاما لامست القيمة السوقية لهم النصف مليار يورو، وبمجموع بلغ 498 مليون يورو، هم بالترتيب من حيث القيمة السوقية الإسباني جافي (19 عاما) لاعب فريق برشلونة الإسباني بقيمة بلغت 90 مليونا وفي المركز الـ 18 على مستوى العالم، الإيرلندي إيفان فيرغسون (19 عاما) برايتون آند هوف ألبيون الإنجليزي بقيمة بلغت 65 مليونا وفي المركز الـ 51 عالميا، الفرنسي وارن زائير إيمري (17 عاما) لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بقيمة بلغت 60 مليونا احتل بها المركز الـ 63 عالميا، الفرنسي ماتيس تيل (18 عاما) لاعب بايرن ميونيخ الألماني بقيمة بلغت 50 مليونا في المركز الـ 88 عالميا، وهو الصاعد الأخير في قائمة الـ (TOP100).

كما ضمت القائمة أيضا ضمن قائمة (TOP200) كلا من البرتغالي جواو نيفيس (19 عاما) لاعب بنفيكا البرتغالي بقيمة بلغت 45 مليونا في المركز 117 عالميا، البرازيلي فيتور روكي (18 عاما) لاعب برشلونة الإسباني بقيمة بلغت 45 مليونا في المركز 144 عالميا، البرازيلي إندريك فيليبي (17 عاما) لاعب بالميراس البرازيلي بقيمة بلغت 45 مليون في المركز 116 عالميا، وأخيرا الإنجليزي ريكو لويس (19 عاما) لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي بقيمة بلغت 38 مليونا في المركز 117 عالميا.