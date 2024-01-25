27 % من أكبر 10 جولات تمويلية في قطاع التجارة الإلكترونية «سعودية»

خلال الربع الأخير من العام الماضي، بلغت أكبر جولات تمويلية لشركات قطاع التجارة الإلكترونية أو شركات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت نحو 1.97 مليار دولار، مقسمة على عشر شركات، ومثلت نحو 42 في المائة من إجمالي تمويلات القطاع.

أما عدد الصفقات، فانخفض خلال الربع الرابع بنحو 18 في المائة على أساس فصلي إلى 489 صفقة، ما يشير إلى تراجع أوسع نطاقا لاهتمام المستثمرين.

ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات cbinsights، استحوذت السعودية على 27 في المائة من قيمة أكبر عشر جولات بـ540 مليون دولار لشركتي تابي وتمارا.

القطاع شهد دخول شركات "اليونيكورن" وهي الشركات الناشئة التي بدورها دعمت ارتفاع تمويلات القطاع بنحو 15 في المائة على أساس فصلي، لتبلغ 4.7 مليار دولار خلال فترة الأشهر الثلاثة.

إلى ذلك، تصدرت شركة تمارا السعودية التي تعد إحدى الشركات الناشئة لنشاط "اشتر الآن وادفع لاحقا" أكبر الجولات التمويلية في قطاع التقنية المالية خلال الربع الرابع بقيمة 340 مليون دولار، مثلت 17 في المائة من إجمالي التمويلات، وبتقييم مليار دولار.

وجاورتها في الصدارة من الهند، شركة يودان التي تعد من أكبر شركات التجارة الإلكترونية في البلاد بجولة تمويلية بلغت أيضا 340 مليون دولار.

ثالثا جاءت شركة صم اب المتخصصة في الخدمات المالية بجولة تمويلية خلال الربع الأخير من العام الماضي، جمعت فيها 307 ملايين دولار شكلت نحو 16 في المائة من إجمالي التمويلات.

وبحسب التحليل، ازدهرت شركات خدمات التقنية المالية، إضافة إلى شركات التجارة الإلكترونية خلال طفرة التحول الرقمي للوباء، ما جعل الطلب كبيرا عليها وقابلة للنمو وهذا ما دفع المستثمرين إلى الإقبال على هذا النوع من الاستثمارات.

رابعا، حلت شركة تابي المتخصصة أيضا في نشاط "اشتر الآن وادفع لاحقا" رابع الترتيب بجولة تمويلية 200 مليون دولار، ليتم تقييم الشركة وفق التمويل عند 1.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وفي المرتبة الخامسة والسادسة، تأتي من المملكة المتحدة كل من شركتي كاستور للملابس الرياضية والأزياء ويوربانيك المتخصصة في مجال الملابس بمنتجاتها العضوية بجولة تمويلية 184 مليون دولار للأولى ونحو 150 مليون دولار للأخيرة، شكلوا نحو 9 في المائة و8 في المائة على التوالي.

وفي المرتبة السابعة شركة جراي أورنج الأمريكية المتخصصة في الأتمتة الروبوتية الذكية في تكنولوجيا المستودعات الحالية بجولة تمويلية 135 مليون دولار مشكلة 7 في المائة من الإجمالي.

في حين تذيل ترتيب الجولات التمويلية ثلاث شركات وهي "زيتويرك" الهندية صاحبة مجال التصنيع باستخدام الحاسب الآلي وتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بـ118 مليون دولار.

وبعد ذلك، شركتان أمريكيتان، هما "بوني أي" المتخصصة في مجال القيادة الذاتية وتطويرها بجولة تمويلية 100 مليون دولار تمثل 5 في المائة، ثم شركة ويندور بجولة تمويلية جمعت 100 مليون دولار وشكلت 5 في المائة من الإجمالي.



وحدة التحليل المالي