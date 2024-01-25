ضغوط قيادية تبعد مؤشر «تاسي» عن ذروة المكاسب قرب 12200 نقطة

تراجع مؤشر تاسي 12 نقطة، ما يعادل 0.1 في المائة ليغلق عند 12161 نقطة، رغم ارتفاع أكثر القطاعات والأسهم، إلا أن تراجع الأسهم القيادية ضغط على المؤشر العام.

واستطاع المؤشر أثناء الجلسة الاقتراب من مستويات 12200 نقطة إلا أنه تعرض لضغوط بيعية بعدما بلغت ذروة مكاسب السوق أثناء الجلسة.

ولا تزال السوق قادرة على العودة للربحية ومحاولة اختراق 12200 نقطة وصولا إلى مستويات 12225 - 12250 نقطة طالما لم تظهر معطيات سلبية.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام عند 12174 نقطة، وسجل أعلى نقطة عند 12195 رابحا 0.18 في المائة، بينما الأدنى عند 12140 نقطة فاقدا 0.28 في المائة، وفي نهاية الجلسة أغلق عند 12161 نقطة فاقدا 12 نقطة بنحو 0.10 في المائة.

وارتفعت السيولة 2 في المائة بنحو 172 مليونا لتصل إلى 7.2 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 32 في المائة بواقع 77 مليون سهم لتبلغ 318 مليون سهم متداول. أما الصفقات فتراجعت 8.5 ألف بنحو 2 في المائة لتصل إلى 429 ألف صفقة.



أداء القطاعات



ارتفع 12 قطاعا مقابل تراجع البقية واستقرار "السلع طويلة الأجل". وتصدر المرتفعة "الأدوية" بنحو 1.4 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" بـ1 في المائة، وحل ثالثا "الصناديق العقارية المتداولة" 0.75 في المائة، بينما تصدر المتراجعة "الخدمات المالية" بواقع 0.65 في المائة، ثم "الطاقة" بـ0.49 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" 0.49 في المائة.

وكان الأعلى تداولا قطاع البنوك بنحو 18 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" 13 في المائة ما يمثل 973 مليون ريال، وحل ثالثا "الطاقة" 10 في المائة بنحو 751 مليون ريال.



أداء الأسهم



تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "أنابيب" بنحو 5.75 في المائة ليبلغ 132.40 ريال، يليه "الموارد" بـ3.72 في المائة ليصل إلى 133.80 ريال، وحل ثالثا سهم "جي آي جي" 3.65 في المائة حيث أغلق عند 34.05 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "مجموعة إم بي سي" بواقع 9.88 في المائة ليغلق عند 58.40 ريال، يليه "الباحة" بـ6.67 في المائة إلى 0.14 ريال، وحل ثالثا سهم "الرياض" بمقدار 3.76 في المائة ليقفل عند 29.45 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم مصرف الراجحي بقيمة 656 مليون ريال، يليه "أرامكو السعودية" بنحو 534 مليون ريال، وحل ثالثا البنك الأهلي بـ246 مليون ريال.

أداء السوق الموازية

أضافت السوق الموازية "نمو" 287 نقطة بنحو 1.1 في المائة لتغلق عند 25248 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 6 في المائة ما يعادل 1.6 مليون إلى 24.2 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 30 في المائة بواقع 658 ألف سهم لتبلغ 1.5 مليون سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 2.5 ألف صفقة مرتفعة 69 صفقة بمقدار 2.8 في المائة. وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "تام التنموية" بنحو 15 في المائة ليبلغ 172 ريالا، يليه "لدن" بـ7.5 في المائة ليصل إلى 7.20 ريال، وحل ثالثا سهم "برغرايززر" 7.3 في المائة حيث أغلق عند 12.98 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "البابطين الغذائية" بواقع 7.3 في المائة ليغلق عند 43 ريالا، يليه "فيو" بـ5.6 في المائة إلى 78.10 ريال، وحل ثالثا سهم "الوطنية للبناء والتسويق" بمقدار 5 في المائة مقفلا عند 247 ريالا.

وكان الأعلى تداولا "جاهز" بنحو 6.2 مليون ريال، ثم "برغرايززر" بقيمة 2.9 مليون ريال، وحل ثالثا "رؤوم" بمبلغ 2.6 مليون ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية