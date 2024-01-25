"السعودية للكهرباء" تسترد صكوكا محلية مستحقة بـ 4.5 مليار ريال

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء استرداد كامل الصكوك المحلية المستحقة في 30-01-2024 والمدرجة في تداول السعودية برمز 5114 والمصدرة في تاريخ 30-01-2014.
|نوع الإصدار
|صكوك إسلامية
|قيمة (الصكوك / السندات) المستردة
|4500000000 ريال
|نسبة الاسترداد من الإصدار الكلي
|100 في المائة
|العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) المستردة
|4500
|تاريخ الإصدار
|1435-03-29 الموافق 2014-01-30
|تاريخ توقف تداولها
|25-01-2024
|القيمة الاسمية للصك عند الاسترداد
|1000000 ريال سعودي
|قيمة الإصدار الإجمالية بعد الاسترداد
|0
|تاريخ إيداع المبالغ في حسابات حاملي (الصكوك/ السندات)
|1445-07-18 الموافق 2024-01-30
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