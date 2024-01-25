"السعودية للكهرباء" تسترد صكوكا محلية مستحقة بـ 4.5 مليار ريال

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء استرداد كامل الصكوك المحلية المستحقة في 30-01-2024 والمدرجة في تداول السعودية برمز 5114 والمصدرة في تاريخ 30-01-2014.

نوع الإصدار صكوك إسلامية قيمة (الصكوك / السندات) المستردة 4500000000 ريال نسبة الاسترداد من الإصدار الكلي 100 في المائة العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) المستردة 4500 تاريخ الإصدار 1435-03-29 الموافق 2014-01-30 تاريخ توقف تداولها 25-01-2024 القيمة الاسمية للصك عند الاسترداد 1000000 ريال سعودي قيمة الإصدار الإجمالية بعد الاسترداد 0 تاريخ إيداع المبالغ في حسابات حاملي (الصكوك/ السندات) 1445-07-18 الموافق 2024-01-30