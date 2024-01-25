أنت هنا

أخبار الشركات- محلية

"السعودية للكهرباء" تسترد صكوكا محلية مستحقة بـ 4.5 مليار ريال

"السعودية للكهرباء" تسترد صكوكا محلية مستحقة بـ 4.5 مليار ريال

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء استرداد كامل الصكوك المحلية المستحقة في 30-01-2024 والمدرجة في تداول السعودية برمز 5114 والمصدرة في تاريخ 30-01-2014.

نوع الإصدار صكوك إسلامية
قيمة (الصكوك / السندات) المستردة 4500000000 ريال
نسبة الاسترداد من الإصدار الكلي 100 في المائة
العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) المستردة 4500
تاريخ الإصدار 1435-03-29 الموافق 2014-01-30
تاريخ توقف تداولها 25-01-2024
القيمة الاسمية للصك عند الاسترداد 1000000 ريال سعودي
قيمة الإصدار الإجمالية بعد الاسترداد 0
تاريخ إيداع المبالغ في حسابات حاملي (الصكوك/ السندات) 1445-07-18 الموافق 2024-01-30

 

إنشرها

أضف تعليق

﻿

المزيد من أخبار الشركات- محلية