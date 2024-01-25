"المنجم" تربح 81.6 مليون ريال في الربع الرابع .. بارتفاع 383%

أعلنت شركة المنجم للأغذية النتائج المالية الأولية (التقديرية) للفترة المنتهية في 2023-12-31 (12 شهرا)
|بند
|الربع الحالي
|الربع المماثل من العام السابق
|التغير%
|الربع السابق
|التغير %
|المبيعات/الإيرادات
|829.2
|747.8
|10.885
|810.9
|2.256
|إجمالي الربح (الخسارة)
|156.5
|91
|71.978
|134.9
|16.011
|الربح (الخسارة) التشغيلي
|86
|21.8
|294.495
|66.3
|29.713
|صافي الربح (الخسارة)
|81.6
|16.9
|382.84
|61.1
|33.551
|إجمالي الدخل الشامل
|81.4
|17.5
|365.142
|61.1
|33.224
|جميع الأرقام بالـ(مليون) ريال
|بند
|الفترة الحالية
|الفترة المماثلة من العام السابق
|التغير%
|المبيعات/الإيرادات
|3,314.4
|2978.5
|11.277
|إجمالي الربح (الخسارة)
|582.3
|583.3
|-0.171
|الربح (الخسارة) التشغيلي
|301.6
|311.2
|-3.084
|صافي الربح (الخسارة)
|282.2
|290.2
|-2.756
|إجمالي الدخل الشامل
|282
|290.8
|-3.026
|إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة)
|927.5
|900.5
|2.998
|ربحية (خسارة) السهم
|4.7
|4.85
|جميع الأرقام بالـ(مليون) ريال
يعود الارتفاع في الإيرادات خلال الربع الرابع من العام الحالي 2023 بنسبة 10.9 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق لتبلغ 829.2 مليون ريال سعودي إلى النمو في حجم المبيعات لمعظم مجموعات الأصناف بنسبة 10.1 في المائة.
و ارتفع مجمل الربح بنسبة 16 في المائة ليبلغ 156.5 مليون ريال بسبب تحسن هوامش الربحية في فئات اللحوم الحمراء والبيضاء ومشتقات الألبان خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق.
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