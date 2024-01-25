"المنجم" تربح 81.6 مليون ريال في الربع الرابع .. بارتفاع 383%

أعلنت شركة المنجم للأغذية النتائج المالية الأولية (التقديرية) للفترة المنتهية في 2023-12-31 (12 شهرا)

بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير % المبيعات/الإيرادات 829.2 747.8 10.885 810.9 2.256 إجمالي الربح (الخسارة) 156.5 91 71.978 134.9 16.011 الربح (الخسارة) التشغيلي 86 21.8 294.495 66.3 29.713 صافي الربح (الخسارة) 81.6 16.9 382.84 61.1 33.551 إجمالي الدخل الشامل 81.4 17.5 365.142 61.1 33.224 جميع الأرقام بالـ(مليون) ريال





بند الفترة الحالية الفترة المماثلة من العام السابق التغير% المبيعات/الإيرادات 3,314.4 2978.5 11.277 إجمالي الربح (الخسارة) 582.3 583.3 -0.171 الربح (الخسارة) التشغيلي 301.6 311.2 -3.084 صافي الربح (الخسارة) 282.2 290.2 -2.756 إجمالي الدخل الشامل 282 290.8 -3.026 إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) 927.5 900.5 2.998 ربحية (خسارة) السهم 4.7 4.85 جميع الأرقام بالـ(مليون) ريال

يعود الارتفاع في الإيرادات خلال الربع الرابع من العام الحالي 2023 بنسبة 10.9 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق لتبلغ 829.2 مليون ريال سعودي إلى النمو في حجم المبيعات لمعظم مجموعات الأصناف بنسبة 10.1 في المائة.

و ارتفع مجمل الربح بنسبة 16 في المائة ليبلغ 156.5 مليون ريال بسبب تحسن هوامش الربحية في فئات اللحوم الحمراء والبيضاء ومشتقات الألبان خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق.