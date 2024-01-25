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"المنجم" تربح 81.6 مليون ريال في الربع الرابع .. بارتفاع 383%

"المنجم" تربح 81.6 مليون ريال في الربع الرابع .. بارتفاع 383%

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت شركة المنجم للأغذية النتائج المالية الأولية (التقديرية) للفترة المنتهية في 2023-12-31 (12 شهرا)

بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير %
المبيعات/الإيرادات 829.2 747.8 10.885 810.9 2.256
إجمالي الربح (الخسارة) 156.5 91 71.978 134.9 16.011
الربح (الخسارة) التشغيلي 86 21.8 294.495 66.3 29.713
صافي الربح (الخسارة) 81.6 16.9 382.84 61.1 33.551
إجمالي الدخل الشامل 81.4 17.5 365.142 61.1 33.224
جميع الأرقام بالـ(مليون) ريال


 

بند الفترة الحالية الفترة المماثلة من العام السابق التغير%
المبيعات/الإيرادات 3,314.4 2978.5 11.277
إجمالي الربح (الخسارة) 582.3 583.3 -0.171
الربح (الخسارة) التشغيلي 301.6 311.2 -3.084
صافي الربح (الخسارة) 282.2 290.2 -2.756
إجمالي الدخل الشامل 282 290.8 -3.026
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) 927.5 900.5 2.998
ربحية (خسارة) السهم 4.7 4.85
جميع الأرقام بالـ(مليون) ريال

 

يعود الارتفاع في الإيرادات خلال الربع الرابع من العام الحالي 2023 بنسبة 10.9 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق لتبلغ 829.2 مليون ريال سعودي إلى النمو في حجم المبيعات لمعظم مجموعات الأصناف بنسبة 10.1 في المائة.

و ارتفع مجمل الربح بنسبة 16 في المائة ليبلغ 156.5 مليون ريال بسبب تحسن هوامش الربحية في فئات اللحوم الحمراء والبيضاء ومشتقات الألبان خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق.

 

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